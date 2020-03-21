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21 марта 2020, суббота, 06:00 5250 Карта
Жизнь 2020-03-21T06:00:01+02:00
Українські Новини
На выходных придет зима: синоптик рассказала о сильном и длительном похолодании

На выходных придет зима: синоптик рассказала о сильном и длительном похолодании

Анна Рудык
Погода, Прогноз погоды, Погода на неделю, Непогода в Украине, погода в Киеве, Наталка Диденко, прогноз погоды на неделю
Кот. Фото: ffclub.uа
Кот. Фото: ffclub.uа

После теплого Дня весеннего равноденствия, На этих выходных, 21-22 марта, в Украину придет зима. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталка Диденко.

По ее словам, 21-22 марта в Украину придет арктический воздух.

"В выходные к нам придет зима. А точнее, состоится попытка ее реванша. 21-22 марта в Украину забежит арктический воздух. Температура начнет снижаться", - написала она.

Синоптик рассказала, что в субботу ожидается в течение дня +4 +9 градусов, на Востоке +7 +12 градусов, а на юге будет +9 +14 градусов.

"В воскресенье уже врежет днем ​​1+- + 5 градусов, на юге до +9 градусов. На следующей неделе предусматриваются ночи с морозом, днем ​​слабые "плюсы". Зима от нас уйдет, поджав хвост, с четверга - 26-го марта начнется потепление", - отметила Диденко.

В Украину ворвется зима 21-22 марта. Скриншот: Наталка Диденко/ФейсбукВ Украину ворвется зима 21-22 марта. Скриншот: Наталка Диденко/Фейсбук

Также Диденко отметила, что в субботу-воскресенье в Украине в результате деятельности атмосферных фронтов будет преобладать влажная погода - дождь и мокрый снег. Усилится ветер.

"В Киеве на выходных также ожидаются периодические осадки, правда, небольшие: дождь, потом мокрый снег. Завтра днем ​​в столице похолодает до +6, +7 градусов. В воскресенье, 22 марта, уже до +3 градусов", - подчеркнула Диденко.

Как сообщали Українські Новини, синоптики сделали аномальный прогноз на всю весну-2020 с морозами в апреле и рекордной жарой в мае,

Также народный синоптик дал прогноз для Украины на весь 2020.

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