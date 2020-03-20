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20 марта 2020, пятница, 23:45 77
Кабмин 2020-03-20T23:50:33+02:00
Українські Новини
Кабмин упростил порядок закупок необходимых для предотвращения коронавируса товаров, работ и услуг

Кабмин упростил порядок закупок необходимых для предотвращения коронавируса товаров, работ и услуг

Елена Новикова
Вспышка, Коронавирус, закупка лекарств, коронавирус в Украине, порядок закупки
Кабмин.Фото: kmu.gov.ua
Кабмин.Фото: kmu.gov.ua

В то время, как в Украине зарегистрировали 41 случай заболевания коронавирусом, Кабинет Министров упростил порядок закупок необходимых для предотвращения впышки коронавируса услуг, товаров, работ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина, передают Українськi Новини.

В пятницу Кабинет Министров принял постановление "Некоторые вопросы закупки товаров, работ и услуг, необходимых для выполнения мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения, локализацию и ликвидацию вспышек, эпидемий и пандемий коронавирусной болезни (COVID-19) на территории Украины" с доработкой в течение трех дней.

"Документом установлено, что закупки, необходимые для борьбы с вспышками коронавирусной болезни COVID-19, в условиях неотложности осуществляются по упрощенной процедуре, с обязательным обнародованием в электронной системе всей информации о проведенной закупке (цена, объем и т. д.). Для этого заключенный договор о закупке должен быть загружен в электронную систему вместе со всеми приложениями к нему", - сказано в сообщении.

Кабмин отмечает, что такой порядок осуществления закупок позволит оперативно обеспечить всем необходимым учреждения здравоохранения, а также учреждения и предприятия других центральных органов исполнительной власти, которые приобщены к предотвращению коронавируса.

Как сообщали Українськi Новини, лекарства для борьбы с коронавирусом освободили от пошлины на ввоз.

Также в Украине могут ввести комендантский час и особый порядок распределения продуктов из-за коронавируса

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