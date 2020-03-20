Кабмин упростил порядок закупок необходимых для предотвращения коронавируса товаров, работ и услуг

В то время, как в Украине зарегистрировали 41 случай заболевания коронавирусом, Кабинет Министров упростил порядок закупок необходимых для предотвращения впышки коронавируса услуг, товаров, работ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина, передают Українськi Новини.

В пятницу Кабинет Министров принял постановление "Некоторые вопросы закупки товаров, работ и услуг, необходимых для выполнения мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения, локализацию и ликвидацию вспышек, эпидемий и пандемий коронавирусной болезни (COVID-19) на территории Украины" с доработкой в течение трех дней.

"Документом установлено, что закупки, необходимые для борьбы с вспышками коронавирусной болезни COVID-19, в условиях неотложности осуществляются по упрощенной процедуре, с обязательным обнародованием в электронной системе всей информации о проведенной закупке (цена, объем и т. д.). Для этого заключенный договор о закупке должен быть загружен в электронную систему вместе со всеми приложениями к нему", - сказано в сообщении.

Кабмин отмечает, что такой порядок осуществления закупок позволит оперативно обеспечить всем необходимым учреждения здравоохранения, а также учреждения и предприятия других центральных органов исполнительной власти, которые приобщены к предотвращению коронавируса.

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