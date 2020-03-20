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20 березня 2020, пʼятниця, 00:00 1
Кабмін 2020-03-21T01:45:22+02:00
Українські Новини
Кабмін спростив порядок закупівель необхідних для запобігання коронавірусу товарів, робіт і послуг

Кабмін спростив порядок закупівель необхідних для запобігання коронавірусу товарів, робіт і послуг

Елена Новикова
Коронавірус, коронавірус в Україні, Спалах коронавірусу, порядок закупівель
Кабмін.Фото: kmu.gov.ua
Кабмін.Фото: kmu.gov.ua

В той час, як в Україні зареєстрували 41 випадок захворювання коронавірусом, Кабінет Міністрів спростив порядок закупівель необхідних для запобігання спалаху коронавірусу послуг, товарів, робіт. Про це йдеться в повідомленні пресслужби Кабміну, передають Українські Новини.

У п'ятницю Кабінет Міністрів прийняв постанову "Деякі питання закупівлі товарів, робіт і послуг, необхідних для виконання заходів, спрямованих на запобігання виникнення та поширення, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій і пандемій коронавирусной хвороби (COVID-19) на території України" з доопрацюванням протягом трьох днів.

"Документом встановлено, що закупівлі, необхідні для боротьби зі спалахами коронавирусної хвороби COVID-19, в умовах невідкладності здійснюються за спрощеною процедурою, з обов'язковим оприлюдненням в електронній системі всієї інформації про проведену закупівлю (ціна, обсяг і т. д.). Для цього укладений договір про закупівлю повинен бути завантажений в електронну систему разом з усіма додатками до нього", - сказано в повідомленні.

Кабмін зазначає, що такий порядок здійснення закупівель дозволить оперативно забезпечити всім необхідним установи охорони здоров'я, а також установи і підприємства інших центральних органів виконавчої влади, які залучені до запобігання коронавіруса.

Як повідомляли Українські Новини, ліки для боротьби з коронавірусом звільнили від мита на ввезення.

Також в Україні можуть ввести комендантську годину і особливий порядок розподілу продуктів через коронавірус.

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