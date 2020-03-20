30 тис. українців повернулися в Україну, ще стільки ж чекають своєї черги

Близько 30 тис. українців вже повернулися в Україну, ще 30 тис. очікують на повернення. Про це сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на телеканалі "Інтер", передають Українські Новини.

"Вже майже 30 тис. повернулися в Україну і ще близько 30 тис. наших громадян очікують на повернення. Ми щодня займаємося тим, щоб вони не просто повернулися, а щоб це відбувалося безпечно і проводилися необхідні заходи контролю", - сказав Кулеба.

Він зазначив, що дипломати щодня вирішують багато проблемних питань для повернення українців.

Так сьогодні, за його словами, було знайдено рішення для повернення українців з Шрі-Ланки, також вирішувалися питання українців, що перебувають в Перу і на Балі.

Кулеба запевнив, що дипкорпус шукає рішення, які б дозволили всім українцям опинитися в безпеці, а для тих, хто захоче повернутися в Україну, щоб вони мали таку можливість.

Як повідомляли Українські Новини, 17 березня Україна закрила пункти пропуску через державний кордон для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення на 2 тижні для запобігання поширення коронавіруса.

Також 18 березня 57 авіарейсів повернули в Україну більше 11 тисяч громадян.