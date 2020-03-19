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  • Из итальянского Бергамо гробы с умершими от коронавируса пришлось вывозить силами армии
19 марта 2020, четверг, 13:18 20
Европа 2020-03-19T13:19:24+02:00
Українські Новини
Из итальянского Бергамо гробы с умершими от коронавируса пришлось вывозить силами армии

Из итальянского Бергамо гробы с умершими от коронавируса пришлось вывозить силами армии

Кира Молчанова
Италия, Карантин, коронавирус в Европе, коронавирус в Италии
Бергамо. Фото: facebook.com/pavloklimkin.ua
Бергамо. Фото: facebook.com/pavloklimkin.ua

В Италии, где количество заболевших возросло до 35 713 человек, из Бергамо армейские машины вывозят гробы с умершими в крематории других регионов.

Фото с длинной автоколонной военных грузовиков опубликовало итальянское издание Bergamonews.

В сообщении говорится, что умерших вывозят в другие города, у которых есть возможность провести кремацию. В самом Бергамо муниципальное кладбище уже не может справиться, хотя там крематорий работает непрерывно. В сутки там можно кремировать максимум 25 мертвых, но из-за большого количества смертей в последнее время кладбище больше не может работать оптимально. Потом прах усопших вернут в Бергамо.

Фотографию с колонной военной техники на улицах Италии обнародовал в Facebook бывший глава МИД Павел Климкин.

"Так сложилось, что у нас с женой много друзей и знакомых в Милане и Бергамо. Разговоры с ними, как это фото автомобилей с гробами, разрывают мне сердце. У меня нет цели кого-то пугать, но последние прогнозы ученых свидетельствуют, что переносит вирус в основном молодежь, а погибают в основном пожилые люди", — написал Климкин.

Как сообщает МОЗ, по состоянию на утро 19 марта в Украине лабораторно подтверждено 16 случаев COVID-19, из них 2 летальных:

  • Черновицкая - 10 случаев (1 летальный)
  • Житомирская - 1 (летальный) случай
  • Киевская - 2 случая
  • Донецкая - 1 случай
  • м. Киев - 2 случая.

На протяжении 18 марта в Центра общественного здоровья поступило 79 подозрений на COVID-19 и был доставлен 128 образцов. Протестировано 35 образцов, получено 2 положительных (Киевская и Донецкая области) на COVID-19. Вирусологический референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины исследует не только образцы людей, которым установлено подозрение, а и установленных контактных лиц.

Всемирная организация здравоохранения оценивает летальность от COVID-19 на уровне 3,4%. Но стоит помнить, что для 96,6% больных этот недуг не принесет таких последствий.

Стремительный рост больных не означает, что заболеете именно Вы.

Чтобы защитить себя:

Избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ. Минимальная дистанция - 1,5 метра.

Не прикасайтесь к своему лицу, в том числе глаз, носа и рта.

Термически обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца.

В случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.

Помните! Обычное мытье рук предупреждает заражение не только новой коронавирусной инфекцией, но и рядом других опасных заболеваний. Мыть руки следует 20 - 40 секунд теплой водой с мылом или обработать антисептиком, содержание спирта в котором не менее 60%.

Медицинская маска не защищает от заражения вирусами. Носить ее должны только люди с симптомами респираторных заболеваний, медработники и лица, ухаживающие за больными.

Как собщали Українські Новини, Украина вышла на второй уровень передачи коронавируса, из-за которого во всей Украине ввели карантин – внутри страны.

Вчера в МОЗ поступило 79 подозрений на коронавирус: карта распространения.

В России зафиксировали первый летальный исход от болезни. Отмечается, что жертвой коронавиурса стала 79-летняя женщина, которая умерла в московской больнице №2 на Соколиной горе.

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