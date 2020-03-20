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20 березня 2020, пʼятниця, 20:50 42
Суспільство 2020-03-20T22:45:02+02:00
Українські Новини
Коронавірус зафіксували у ще однієї людини у Київській області

Коронавірус зафіксували у ще однієї людини у Київській області

Ольга Фандорина
Коронавірус, коронавірус в Україні, коронавірус в Києві, Карантин в Україні
Коронавірус. Фото: pixabay.com
Коронавірус. Фото: pixabay.com

Ще 1 випадок захворювання коронавірусною інфекцією зафіксований в Київській області, із-за якого у всій Україні ввели карантин.

Про це тимчасово виконуючий обов'язки голови Київської обласної державної адміністрації Василь Волошин написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Тільки що стало відомо про третій підтверджений випадок захворювання коронавірусом в Київській області", - написав він.

Він попросив всіх дотримуватися карантину і не піддаватися паніці.

Також він зазначив, що представники Київської облдержадміністрації побували в Києво-Святошинської центральної районної лікарні у Боярці.

Вони переконалися, що умови роботи там нормальні, засобами індивідуального захисту та розчином для дезінфекції медперсонал, на перший час, забезпечений, питання з доставкою медиків у лікарні вирішене.

Таким чином кількість підтверджених випадків захворювання коронавірусом в Україні збільшилося до 28.

Всесвітня організація охорони здоров'я оцінює летальність від COVID-19 на рівні 3,4%. Але варто пам'ятати, що для 96,6% хворих на цей недуг не буде мати таких наслідків. Стрімке зростання хворих не означає, що саме Ви захворієте.

Рекомендації лікарів. Фото: Центр громадського здоров'яРекомендації лікарів. Фото: Центр громадського здоров'я

Щоб захистити себе:

  • уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ – мінімальна дистанція - 1,5 метра;
  • не торкайтеся свого обличчя, у тому числі очей, носа та рота;
  • термічно обробляйте продукти – не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і птиця;яйця;
  • у разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря.

Пам'ятаєте! Звичайне миття рук попереджає зараження не тільки нової коронавирусной інфекцією, але і рядом інших небезпечних захворювань. Мити руки потрібно 20 - 40 секунд теплою водою з милом чи обробити антисептиком, вміст спирту в якому не менше 60%.

Нагадаємо, що вчора в МОЗ надійшло 79 підозр на коронавірус: карта поширення.

Тим часом в Італії від коронавіруса за добу померли 475 осіб. Дані на 19 березня.

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Коронавірус зафіксували у ще однієї людини у Київській області
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