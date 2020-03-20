В Украине через почту незаконно сбывали некачественные медпрепараты для онкобольных и сердечников

Служба безопасности Украины блокировала схему контрабанды из России в Украину некачественных медицинских препаратов сердечно-сосудистой и онкологической групп, которые сбывали гражданам "на удаленном доступе" через почту, объясняя это заказчикам распространением коронавируса, которым в мире заболели более 234 тысячи человек.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ, передают Українськi Новини.

Согласно ему, служба разоблачила и заблокировала в Киеве незаконную переправку из России, некоторых стран Ближнего Востока и Южной Азии оптовых партий лекарственных средств сомнительного качества в Украину.

По предварительным данным следствия, группа, в состав которой входило несколько жителей столицы, которые организовали нелегальную переправку из-за границы незарегистрированных медпрепаратов гормональной, сердечно-сосудистой и онкологической групп для продажи.

В частности в Украине продукцию нелегально доставляли курьеры с нарушением температурных режимов транспортировки медсредств, избегая соответствующего контроля качества препаратов.

Указано, что во время карантина фигуранты реализовывали товар сомнительного качества по значительно завышенным ценам под видом качественных оригинальных препаратов без разрешительных документов и сертификатов качества.

Своих клиентов они подыскивали через специально созданный собственный сайт.

Согласно сообщению, во время обысков по месту жительства участников группы и хранения контрафактного товара правоохранители изъяли более 90 наименований лекарственных средств на общую сумму более 3 млн гривен.

По оценкам экспертов, изъятая продукция представляла опасность для здоровья населения.

Сейчас решается вопрос касаемо сообщения фигурантам о подозрении и избрании меры пресечения.

Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к противоправной деятельности.

Как сообщали Українськi Новини, ранее правоохранители арестовали контрабанду 50 тыс. респираторных масок на границе с Польшей.

Также в Украину контрабандой пытались завести крупную партию масок.