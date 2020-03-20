Это проблемы для пожилых людей. Эвакуированный украинец заявил, что не будет соблюдать карантин

Сегодня, 20 марта, в Украину из Польши эвакуировали поездами больше 2000 человек. Они прошли температурный скрининг, после этого им рекомендуется проведение жесткой самоизоляции дома. Однако, один из эвакуированных с Польши украинцев заявил о том, что не будет себя ограничивать ни в чем. Об этом он рассказал в интервью информационному телеканалу ZIK, сообщает Страна.

По словам украинца, коронавирус тяжело переносят только пожилые люди, потому это их проблемы.

"Это проблемы больше для пожилых людей, мы это все знаем. Люди молодые, больные коронавирусом, переносят все это даже безсимптомно. Я вам скажу честно, что я себя сильно не собираюсь чем-то ограничивать", - заявил украинец.

Как сообщали Українські Новини, на утро 20 марта коронавирусом заразились больше 234 тысяч человек, почти 10 тысяч погибших по всему миру. Только за сутки подтвердили 15 253 случаев, а погибли за сутки 1 031 человек.

Тем временем, во Львове подтвердили коронавирус у мужчины 1950 года рождения, который недавно вернулся из Германии.