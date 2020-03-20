В Чехии респираторные маски будут печатать на 3D-принтерах

В то время, как японская школьница собственноручно сшила 612 медицинских масок, специалисты Чешского технического университета намерены печатать респираторы на 3D-принтере. Об этом передает Чешское радио.

Отмечается, что специалисты находятся на финальном этапе разработки программы.

"В этой работе много переменных составляющих. Нам необходимо обеспечить идеальное прилегание респиратора к лицу, чтобы фильтры функционировали должным образом. Не на последнем месте стоит вопрос финального качества изделия. Прочность респиратора и его упругость зависят от скорости печати и охлаждения полученных заготовок", — рассказал руководитель группы разработчиков.

Пока разработчики выбирают материал, который сможет обеспечить необходимую герметичность.

На 3D-принтерах можно за день напечатать 60 респираторов, причем такой способ производства значительно дешевле заводского.

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