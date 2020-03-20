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20 марта 2020, пятница, 16:55 99
Общество 2020-03-20T17:00:01+02:00
Українські Новини
В Черновицкой области еще 5 случаев заражения COVID-19

В Черновицкой области еще 5 случаев заражения COVID-19

Ольга Фандорина
Черновицкая область, Коронавирус, коронавирус в Украине, коронавирус в Черновцах
Коронавирус. Фото: Днепропетровская ОГА
Коронавирус. Фото: Днепропетровская ОГА

В то время, как Украина провела более 700 образцов на коронавирус COVID-19, в Черновицкой области зафиксировали 15 случаев заражения коронавирусом, из них 10 человек это те, кто контактировал с переносчиками заболевания на территории Черновицкой области, заявила замглавы ОГА Наталья Гусак, пишет в пятницу, 20 марта, 112 Украина.

По ее словам, что все новые пациенты - это люди разной возрастной категории. Есть молодые люди, среднего возраста и пожилые.

"По динамике их лечения, только у старших двух пациентов диагностирована пневмония. У остальных людей пневмонии нет и они получают все необходимое лечение. Температура у них не повышется", - сказала Гусак.

Всего за последние сутки провели 21 тест. У пятерых человек он показал положительный результат, все остальные - отрицательный.

"Мы будем локализовать отдельные населенные пункты в пределах санитарно-эпидемиологического осмотра. Ждем результаты сегодня до обеда. У нас есть отдельные населенные пункты, которые мы сейчас тестируем в достаточно большой части относительно контактных лиц. Мы уже видим, что это условно село Колинковцы и село Брусника, где установлен один случай. После этого сможем сказать о возможной вспышке или нет", - рассказала она.

Всемирная организация здравоохранения оценивает летальность от COVID-19 на уровне 3,4%. Но стоит помнить, что для 96,6% больных этот недуг не будет таких последствий. Стремительный рост больных не означает, что заболеете именно Вы.

Рекомендации врачей. Фото: Центр общественного здоровьяРекомендации врачей. Фото: Центр общественного здоровья

Чтобы защитить себя:

  • Избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ. Минимальная дистанция - 1,5 метра.
  • Не прикасайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта.
  • Термически обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца.
  • В случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.

Помните! Обычное мытье рук предупреждает заражение не только новой коронавирусной инфекцией, но и рядом других опасных заболеваний. Мыть руки следует 20 - 40 секунд теплой водой с мылом или обработать антисептиком, содержание спирта в котором не менее 60%.

Медицинская маска не защищает от заражения вирусами. Носить ее должны только люди с симптомами респираторных заболеваний, медработники и лица, ухаживающие за больными.

Украинцы теперь смогут отслеживать распространение коронавируса в стране онлайн.

Ранее, 16 марта в Черновицкой области умерла 33-летняя женщина, у которой обнаружили коронавирус, ее смерть будут расследовать как халатность медиков.

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