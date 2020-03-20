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  • Всем пересекающим границу Днепропетровской области измеряют температуру
20 марта 2020, пятница, 15:20 133
Политика 2020-03-20T15:20:47+02:00
Українські Новини
Всем пересекающим границу Днепропетровской области измеряют температуру

Всем пересекающим границу Днепропетровской области измеряют температуру

Ольга Фандорина
Днепропетровская область, Температура, коронавирус в Украине, Температурный скрининг
Термометр. Грипп. ОРВИ. Градусник. Таблетки. Фото: pixabay
Термометр. Грипп. ОРВИ. Градусник. Таблетки. Фото: pixabay

Полиция ввела температурный контроль всех пересекающих границу Днепропетровской области.

Об этом говорится в сообщении Национальной полиции Днепропетровской области, передают Українськi Новини.

Так, установлено 21 пункт проверки, среди которых 4 стационарные посты и 17 передвижных мобильных групп на границах области.

На блокпостах медики и правоохранители проводят температурный скрининг водителям и пассажирам.

Во время несения службы личный состав оснащен средствами индивидуальной защиты (медицинскими масками и дезинфекторами).

Пресс-секретарь областной полиции Анна Страчевская в комментарии Українським Новинам подтвердила, что все блокпосты уже обустроены и работают.

Чтобы защитить себя:

  • избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ – минимальная дистанция - 1,5 метра;
  • не прикасайтесь ко своему лицу, в том числе к глазам, носу и рту;
  • термически обрабатывайте продукты – не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца;
  • в случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.

Как сообщали Українські Новини, ранее Комаровский дал 25 ответов на главные вопросы о коронавирусе, а также дал советы при эпидемии.

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