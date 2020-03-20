Всем пересекающим границу Днепропетровской области измеряют температуру

Полиция ввела температурный контроль всех пересекающих границу Днепропетровской области. Об этом говорится в сообщении Национальной полиции Днепропетровской области, передают Українськi Новини. Так, установлено 21 пункт проверки, среди которых 4 стационарные посты и 17 передвижных мобильных групп на границах области. На блокпостах медики и правоохранители проводят температурный скрининг водителям и пассажирам. Во время несения службы личный состав оснащен средствами индивидуальной защиты (медицинскими масками и дезинфекторами). Пресс-секретарь областной полиции Анна Страчевская в комментарии Українським Новинам подтвердила, что все блокпосты уже обустроены и работают. Чтобы защитить себя: избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ – минимальная дистанция - 1,5 метра; не прикасайтесь ко своему лицу, в том числе к глазам, носу и рту; термически обрабатывайте продукты – не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца; в случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу. Как сообщали Українські Новини, ранее Комаровский дал 25 ответов на главные вопросы о коронавирусе, а также дал советы при эпидемии.