Всем пересекающим границу Днепропетровской области измеряют температуру

Полиция ввела температурный контроль всех пересекающих границу Днепропетровской области.

Об этом говорится в сообщении Национальной полиции Днепропетровской области, передают Українськi Новини.

Так, установлено 21 пункт проверки, среди которых 4 стационарные посты и 17 передвижных мобильных групп на границах области.

На блокпостах медики и правоохранители проводят температурный скрининг водителям и пассажирам.

Во время несения службы личный состав оснащен средствами индивидуальной защиты (медицинскими масками и дезинфекторами).

Пресс-секретарь областной полиции Анна Страчевская в комментарии Українським Новинам подтвердила, что все блокпосты уже обустроены и работают.

Чтобы защитить себя:

избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ – минимальная дистанция - 1,5 метра;

не прикасайтесь ко своему лицу, в том числе к глазам, носу и рту;

термически обрабатывайте продукты – не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца;

в случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.

Как сообщали Українські Новини, ранее Комаровский дал 25 ответов на главные вопросы о коронавирусе, а также дал советы при эпидемии.