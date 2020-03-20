Замминистра Макарьян задекларировал 4 наручных часов за 1,3 млн гривен и 6 млн гривен наличными

Заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Давид Макарьян задекларировал 4 наручных часов за 1,3 млн гривен и Макарьян задекларировал 4 наручных часов за 1,3 млн гривен и 6 млн гривен наличными за 2019.

Об этом свидетельствуют данные в Едином реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства, передают Українськi Новини.

Так, Макарьян задекларировал 3 млн гривен дохода от отчуждения движимого имущества, 346,7 тыс. гривен заработной платы в Верховной Раде и70 тыс. гривен от предоставления имущества в аренду.

Его жена Алена задекларировала 407 тыс. гривен зарплаты в Раде, 71,7 тыс. гривен процентов, 18 тыс. гривен социальной выплаты и 108,2 тыс. гривен зарплаты в Международном аэропорту "Борисполь" (Киевская область).

Также, Макарьян задекларировал 4 наручных наручных часов (Bovet, Rolex и Breguet) общей стоимостью 1,3 млн гривен.

Он также задекларировал автомобиль Chevrolet Express 2011 года выпуска, а его жена задекларировала Jaguar XJ 2017 года выпуска.

Кроме этого, у Макарьяна есть 214 тыс. долларов, 150 тыс. евро и 6 млн гривен наличными и 267 тыс. гривен активов в драгоценных металлах.

У его жены есть 525,6 тыс. гривен на банковских счетах, 70 тыс. гривен и 35 тыс. долларов наличными.

Макарьян задекларировал 2 нежилых помещения (188,1 кв. м и 565,3 кв. м) в Николаеве, его жена - квартиру в Харькове (74,9 кв. м).

Также Макарьян арендует квартиру (45,4 кв. м) и 2 домика для отдыха в Киеве.

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