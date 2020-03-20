Карантин в Киеве: дезинфицируют транспорт, пешеходные переходы, дороги, подъезды и лифты

Коммунальные службы Киева проводят дезинфекцию общественного транспорта, остановок, пешеходных переходов, мостов, дорог, а также подъездов жилых домов и лифтов из-за коронавируса, на который протестировали уже почти 300 киевлян.

Об этом сообщил мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко на брифинге, передают Українськi Новини.

"Дезинфекция транспортных средств - автобусов, троллейбусов, трамваев, маршруток - происходит несколько раз в день, обрабатывают также остановки, пешеходные переходы, мосты, дороги, дезинфицируют также подъезды жилых домов, лифты", - сказал Кличко.

Он сообщил, что для обработки используют около 10 наименований дезинфицирующих средств, в частности тентамин, синдез, хлор, септональ.

Дезинфекция транспорта в Киеве. Фото: Киевпастранс

Как сообщали Українськi Новини, в течение четверга, 19 марта, в вирусологическую референс-лабораторию Центра общественного здоровья поступило 56 сообщений о подозрении на коронавирусную инфекцию.

Также мы писали, сколько "живет" коронавирус на разных поверхностях.