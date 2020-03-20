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20 березня 2020, пʼятниця, 12:48 6
Зовнішня політика 2020-03-20T13:45:02+02:00
Українські Новини
Китай передасть Україні до 23 березня 10,4 млн тестів і мільйон масок

Китай передасть Україні до 23 березня 10,4 млн тестів і мільйон масок

Валерия Драгомирова
Китай, Маски, Україна, коронавірус в Україні
Маска. Фото: pixabay
Маска. Фото: pixabay

У той час, як МОЗ оголосило про другий рівень епідемії коронавірусу в Україні, Китай передасть Україні до 23 березня 10 млн лабораторних тестів і 400 тис. експрес-тестів, 10 апаратів штучної вентиляції легенів, 1 млн масок і 10 тис. літрів дезінфектора для боротьби з коронавірусом.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у відеозверненні, передають Українські Новини..

"У найближчі 48 годин ми очікуємо прибуття в Україну з Китаю 10 млн високоточних лабораторних тестів, які будуть розподілені по всіх куточках України, 10 апаратів штучної вентиляції легенів, 1 млн масок, які надійдуть в українські аптеки, 100 тис. масок підвищеного захисту для лікарів та працівників поліції, 400 тис. експрес-тестів і 10 тис. літрів дезінфікуючої рідини", - сказав він.

Зеленський запевнив, що засобами індивідуального захисту і дезінфекторами буде забезпечений кожен українець.

Також він повідомив, що вже отримана перша партія експрес-тестів, виготовлена Інститутом молекулярної біології Національної академії наук України.

"Дякую нашим вченим і професіоналам за те, що в короткі терміни вони змогли це зробити", - підкреслив президент.

Всього, за словами Зеленського, інститут повинен був невідкладно виготовити 200 тис. експрес-тестів для виявлення захворювання на коронавірус.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський заявив, що в п'ятницю у Україні зафіксований перший випадок одужання від коронавірусу.

Всього станом на ранок 20 березня в Україні лабораторно підтверджено 26 випадків коронавіруса, 3 з них - летальні.

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