С октября в Украине от гриппа умерли 66 человек

В то время, как в Украине уже 26 случаев заражения коронавирусом, 66 человек умерли от осложнений гриппа с октября 2019 года, при этом за прошедшую неделю (с 9 по 15 марта) зарегистрировано три летальных случая.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения, передают Українськi Новини.

За прошедшую неделю ОРВИ заболели 201 653 человека, из них 66,6% - дети.

Интенсивный показатель заболеваемости составил 527,4 на 100 000 населения, что на 10,6% больше эпидемического порога по Украине, при этом в стране зафиксировано широкое географическое распространение гриппа.

В Одесской области сохраняется средняя активность гриппа и ОРВИ, во всех других областях Украины зарегистрирована эпидемическая активность различной интенсивности.

Как сообщали Українськi Новини, 6-летний мальчик умер от осложнений гриппа в Запорожской области. Ребенок заболел 5 марта и 6 марта родители обратились к семейному врачу с жалобами на повышение температуры до 38,8 градусов, незначительный насморк и боль в горле. 9 марта ребенок умер.

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