подписаться на рассылку
27.6 28.6
29.2 30.8
˟
20 марта 2020, пятница, 09:44 31
Экономика 2020-03-20T09:46:04+02:00
Українські Новини
Приватбанк запустил услугу купли-продажи ОВГЗ онлайн

Приватбанк запустил услугу купли-продажи ОВГЗ онлайн

Валерия Драгомирова
ОВГЗ, Приватбанк, Приват24, ОВГЗ онлайн
Приватбанк
Приватбанк

В то время, как в Украине длится карантин из-за коронавируса, Приватбанк 20 марта 2020 расширил для своих клиентов перечень услуг с ценными бумагами, предоставив возможность покупать и продавать облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в режиме online в интернет-версии "Приват24".

Об этом говорится в сообщении банка, передают Українські Новини.

"Теперь клиентам не нужно посещать отделение банка, а оформление сделки занимает минимум времени. В разделе "Услуги" меню "Ценные бумаги" необходимо просто выбрать ОВГЗ, которые соответствуют вашим инвестиционным потребностям, заполнить необходимые параметры и подписать с помощью ЭЦП/КЭП сформированные документы об открытии счета в ценных бумагах и приобретение ОВГЗ", - говорится в нем.

Кроме того, в "Приват24" у клиентов есть возможность видеть в режиме online текущие котировки Приватбанка на продажу ОВГЗ, их основные параметры выпусков, получать информацию о котировках ОВГЗ на фондовой бирже, видеть остатки приобретенных ими ОВГЗ, просматривать операции с ОВГЗ (выписки) за выбранный период времени и контролировать свой портфель в ценных бумагах, в т.ч. поступления купонных платежей и денежных средств за погашение ОВГЗ.

Как сообщали Українські Новини, Министерство финансов в январе-феврале текущего года привлекло в государственный бюджет 28,3 млрд гривен и 202 млн долларов за счет размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Ранее инвестбанкиры рассказали, как мировой кризис повлияет на курс гривны

Больше новостей о: ОВГЗ Приватбанк Приват24 ОВГЗ онлайн

Коронавирусом заразились больше 234 тыс. человек, почти 10 тыс. погибших. Данные на 20 марта
Работали снайперы и били из тяжелого вооружения: на Донбассе украинские военные понесли потери
Новости
Приватбанк запустил услугу купли-продажи ОВГЗ онлайн 09:44
На въезде в Киев работают восемь блок-постов из-за карантина 09:40
Спецпошлина 65% на российский уголь приведет к сокращению производства электроэнергии "Центрэнерго", - Герус 09:12
Субсидии не будут отменять при появлении задолженности за жилкомуслуги 09:07
В Monobank не советуют покупать доллары по 28-29 UAH/USD
ТОП-менеджер Monobank считает курс гривны в 28-29 UAH/USD завышенным 08:56
больше новостей
Надбавка пенсионерам из-за коронавируса: стало известно, когда проведут выплаты 06:00
Гривна продолжает стремительно падать. Курс от НБУ в четверг 06:00
Показатель средней зарплаты для расчета пенсий понизили на тысячу гривен 08:51 Инфографика
Коронавирус. Фото: pixabay
Украинцы теперь смогут отслеживать распространение коронавируса в стране онлайн 22:25
В Италии от коронавируса за сутки умерли 475 человек. Данные на 19 марта 08:20 Инфографика
больше новостей
Санитарка, уволенная в Радомышле, должна быть восстановлена на работе с извинениями руководства, – Павленко 19:01
Кадровый скандал в правительстве: Чернобыльской зоной теперь руководит фигурантка расследования о продаже должностей, - СМИ 09:49
Зеленский анонсировал запуск онлайн-уроков для школьников 5-11 классов со следующей недели 22:00
Харьковщина объединяется вокруг Ярославского в противостоянии коронавирусу, но губернатор там "позорище" 15:21
Коронавирус может несколько часов жить в воздухе и несколько дней на поверхности, - исследование 10:34
больше новостей
Доллар приближается к отметке 28. Курс валют от НБУ на пятницу и выходные
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok