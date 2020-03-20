Приватбанк запустил услугу купли-продажи ОВГЗ онлайн

В то время, как в Украине длится карантин из-за коронавируса, Приватбанк 20 марта 2020 расширил для своих клиентов перечень услуг с ценными бумагами, предоставив возможность покупать и продавать облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в режиме online в интернет-версии "Приват24".

Об этом говорится в сообщении банка, передают Українські Новини.



"Теперь клиентам не нужно посещать отделение банка, а оформление сделки занимает минимум времени. В разделе "Услуги" меню "Ценные бумаги" необходимо просто выбрать ОВГЗ, которые соответствуют вашим инвестиционным потребностям, заполнить необходимые параметры и подписать с помощью ЭЦП/КЭП сформированные документы об открытии счета в ценных бумагах и приобретение ОВГЗ", - говорится в нем.



Кроме того, в "Приват24" у клиентов есть возможность видеть в режиме online текущие котировки Приватбанка на продажу ОВГЗ, их основные параметры выпусков, получать информацию о котировках ОВГЗ на фондовой бирже, видеть остатки приобретенных ими ОВГЗ, просматривать операции с ОВГЗ (выписки) за выбранный период времени и контролировать свой портфель в ценных бумагах, в т.ч. поступления купонных платежей и денежных средств за погашение ОВГЗ.



Как сообщали Українські Новини, Министерство финансов в январе-феврале текущего года привлекло в государственный бюджет 28,3 млрд гривен и 202 млн долларов за счет размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).



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