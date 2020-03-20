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20 марта 2020, пятница, 09:07 474
Финансы 2020-03-20T09:07:33+02:00
Українські Новини
Субсидии не будут отменять при появлении задолженности за жилкомуслуги

Субсидии не будут отменять при появлении задолженности за жилкомуслуги

Валерия Драгомирова
Жилкомуслуги, Задолженность, Субсидии, Марина Лазебная
Субсидия
Субсидия

В то время, как индексацию пенсий снова перенесли, министр социальной политики Марина Лазебная заявляет, что субсидии не будут отменять при появлении задолженности за жилищно-коммунальные услуги.

Об этом она сообщила в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1", передают Українські Новини.

"Я хочу сказать, что мы сделали все возможное и невозможное. Вы знаете, что подходит дата, 20-е число. Это дата, когда все платят за жилкомуслуги. И наши пенсионеры – это самые дисциплинированные плательщики. Есть дети, есть внуки и соцработники, которые могут им помочь заплатить онлайн. Но есть другой момент, что если у них возникнет задолженность, то у них никто не заберет субсидию. Это решение уже принято. И второе, если возникнет такая задолженность, но не будет ни пени, ни штрафов", - сообщила министр.

Она добавила, что людям нет необходимости ходить сейчас в соцслужбы для переоформления соцпомощи.

"Вся соцпомощь будет переоформлена автоматически по тем документам, которые уже имеются у социальных служб. Нет никакой необходимости приходить и носить справки", - сказала Лазебная.

Как сообщали Українські Новини, Лазебная обещает своевременную выплату пенсий и автоматическое переоформление социальной помощи.

Кроме того, как оформить субсидию на коммуналку

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