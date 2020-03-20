Субсидии не будут отменять при появлении задолженности за жилкомуслуги

В то время, как индексацию пенсий снова перенесли, министр социальной политики Марина Лазебная заявляет, что субсидии не будут отменять при появлении задолженности за жилищно-коммунальные услуги.

Об этом она сообщила в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1", передают Українські Новини.



"Я хочу сказать, что мы сделали все возможное и невозможное. Вы знаете, что подходит дата, 20-е число. Это дата, когда все платят за жилкомуслуги. И наши пенсионеры – это самые дисциплинированные плательщики. Есть дети, есть внуки и соцработники, которые могут им помочь заплатить онлайн. Но есть другой момент, что если у них возникнет задолженность, то у них никто не заберет субсидию. Это решение уже принято. И второе, если возникнет такая задолженность, но не будет ни пени, ни штрафов", - сообщила министр.



Она добавила, что людям нет необходимости ходить сейчас в соцслужбы для переоформления соцпомощи.



"Вся соцпомощь будет переоформлена автоматически по тем документам, которые уже имеются у социальных служб. Нет никакой необходимости приходить и носить справки", - сказала Лазебная.



Как сообщали Українські Новини, Лазебная обещает своевременную выплату пенсий и автоматическое переоформление социальной помощи.



Кроме того, как оформить субсидию на коммуналку.