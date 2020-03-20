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20 березня 2020, пʼятниця, 09:19 9
Фінанси 2020-03-20T10:30:02+02:00
Українські Новини
Субсидії не будуть скасовувати при появі заборгованості за житлово-комунальні послуги

Субсидії не будуть скасовувати при появі заборгованості за житлово-комунальні послуги

Валерия Драгомирова
комунальні послуги, Субсидія, Заборгованість, Марина Лазебна
Субсидія
Субсидія

У той час, як індексацію пенсій знову перенесли, міністр соціальної політики Марина Лазебна заявляє, що субсидії не будуть скасовувати при появі заборгованості за житлово-комунальні послуги.

Про це вона повідомила в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1", передають Українські Новини.

"Я хочу сказати, що ми зробили все можливе і неможливе. Ви знаєте, що підходить дата, 20-е число. Це дата, коли всі платять за компослуги. І наші пенсіонери – це найбільш дисципліновані платники. Є діти, є онуки і соцпрацівники, які можуть їм допомогти заплатити онлайн. Але є інший момент, що якщо у них виникне заборгованість, то у них ніхто не забере субсидію. Це рішення вже прийнято. І друге, якщо виникне така заборгованість, але не буде ні пені, ні штрафів", - повідомила міністр.

Вона додала, що людям немає необхідності ходити зараз в соцслужби для переоформлення соцдопомоги.

"Вся соцдопомога буде переоформлена автоматично по тим документам, які вже є в соціальних служб. Немає ніякої необхідності приходити і носити довідки", - сказала Лазебна.

Як повідомляли Українські Новини, Лазебна обіцяє своєчасну виплату пенсій і автоматичне переоформлення соціальної допомоги.

Крім того, як оформити субсидію на комуналку.

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