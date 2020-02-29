В январе Разумков заработал меньше, чем Стефанчук

Заработная плата председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова за январь составила 37,8 тыс. гривен, его первого заместителя Руслана Стефанчука - 53,6 тыс. гривен, а заместителя председателя Елены Кондратюк – 33,9 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе аппарата Рады на запрос Українських Новин.

Зарплата Разумкова за январь составила 37 816,01 гривны.

Стефанчук получил в январе 53 583,48 гривны зарплаты, а Кондратюк – 33 951,17 гривны.

Разумкову, Стефанчуку и Кондратюк не начислялась доплата на выполнение депутатских полномочий за январь.

Ответ на запрос Українських Новин.

Ответ на запрос Українських Новин о зарплате руководства ВР за январь.

Как сообщали Українські Новини, зарплата Разумкова в декабре составила 37 тыс. гривен, Стефанчука – 54 тыс. гривен, Кондратюк – 35 тыс. гривен. Кроме того, на выполнение депутатских полномочий за декабрь и ноябрь Разумкову, Стефанчуку и кондратюк было начислено по 76 840 гривен.

Ранее сообщалось о том, что Дмитрий Разумков поссорился с Владимиром Зеленским, в результате чего президент посоветовал председателю ВР увольняться, если что-то не нравится.