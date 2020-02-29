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29 февраля 2020, суббота, 08:25 19 Документ
Верховная Рада и партии 2020-02-29T08:25:01+02:00
Українські Новини
В январе Разумков заработал меньше, чем Стефанчук

В январе Разумков заработал меньше, чем Стефанчук

Елена Новикова
Зарплаты, Дмитрий Разумков, Руслан Стефанчук, Елена Кондратюк, зарплаты чиновников, зарплаты за январь
Дмитрий Разумков
Дмитрий Разумков

Заработная плата председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова за январь составила 37,8 тыс. гривен, его первого заместителя Руслана Стефанчука - 53,6 тыс. гривен, а заместителя председателя Елены Кондратюк – 33,9 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе аппарата Рады на запрос Українських Новин.

Зарплата Разумкова за январь составила 37 816,01 гривны.

Стефанчук получил в январе 53 583,48 гривны зарплаты, а Кондратюк – 33 951,17 гривны.

Разумкову, Стефанчуку и Кондратюк не начислялась доплата на выполнение депутатских полномочий за январь.

 

Ответ на запрос Українських Новин.Ответ на запрос Українських Новин.

Ответ на запрос Українських Новин о зарплате руководства ВР за январь.Ответ на запрос Українських Новин о зарплате руководства ВР за январь.

Как сообщали Українські Новини, зарплата Разумкова в декабре составила 37 тыс. гривен, Стефанчука – 54 тыс. гривен, Кондратюк – 35 тыс. гривен. Кроме того, на выполнение депутатских полномочий за декабрь и ноябрь Разумкову, Стефанчуку и кондратюк было начислено по 76 840 гривен.

Ранее сообщалось о том, что Дмитрий Разумков поссорился с Владимиром Зеленским, в результате чего президент посоветовал председателю ВР увольняться, если что-то не нравится.

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