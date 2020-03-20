У лютому Разумков отримав 92 тисячі гривень зарплати і "депутатських"

Заробітна плата голови Верховної Ради Дмитра Разумкова за лютий становить 50,4 тис. гривень, а у січні він заробив 37 816,01 гривні. Заробітна плата першого заступника Руслана Стефанчука - 59,2 тис. гривень, а заступника голови Олени Кондратюк 47,5 тис. гривень.

Про це йдеться у відповіді апарату ВР на запит Українських Новин.

Зарплата Разумкова за лютий становить 50 448 гривень.

Стефанчук отримав в лютому 59 223,85 гривні зарплати, а Кондратюк - 47 452,65 гривні.

Крім того, Разумкову, Стефанчуку і Кондратюк в лютому були нараховані за 42 040 гривень на виконання депутатських повноважень за січень.

Відповідь на запит Українських Новин.

Як повідомляли Українські Новини, заробітна плата голови Верховної Ради Дмитра Разумкова за грудень склала 37,3 тис. гривень, його першого заступника Руслана Стефанчука - 54,1 тис. гривень, а заступника голови Олени Кондратюк – 34,6 тис. гривень.

Раніше повідомлялося про те, що голова Верховної Ради Дмитро Разуков підписав закон про боротьбу з поширенням коронавірусу.