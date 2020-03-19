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  • США схвалили використання протималярійного препарату для лікування коронавірусу
19 березня 2020, четвер, 23:42 4
Америка 2020-03-20T00:13:47+02:00
Українські Новини
США схвалили використання протималярійного препарату для лікування коронавірусу

США схвалили використання протималярійного препарату для лікування коронавірусу

Таня Войтюк
США, Коронавірус, коронавірус у світі, лікування коронавірусу, парацетамол
Таблетки. Фото: pixabay
Таблетки. Фото: pixabay

Управління з нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) схвалило використання протималярійних препаратів гідроксихлорохін для лікування пацієнтів з коронавіруса.

Про це заявив президент США Дональд Трамп на брифінгу, повідомляє FT.com.

За його словами, найближчим часом в американських лікарнях почнеться застосування гидроксихлорохина для лікування коронавіруса і це змінить правила гри".

Трамп сказав, що хлорохін показав "дуже, дуже обнадійливі перші результати" в лікуванні хворих з коронавіруса.

"Ми збираємося практично відразу зробити ці ліки доступними", - заявив він.

Президент США також заявив, що антивірусний препарат ремдесивир, розроблений для боротьби з Ебола, незабаром буде доступний для пацієнтів. На відміну від протималярійного препарату, він так і не був схвалений FDA.

Як повідомляли Українські Новини, у багатьох аптеках Києва розкупили парацетамол, так як у ВООЗ і МОЗ Франції назвали його найбільш дієвим ліками для зниження спека під час коронавіруса.

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