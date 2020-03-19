В связи с карантином нотариусы работают в дежурном режиме

Министерство юстиции заявляет, что государственные нотариусы в связи с карантином работают в дежурном режиме, а частные - онлайн и дистанционно. Об этом Українським Новинам сообщила заместитель министра юстиции Ольга Онищук.

"Нотариальные канторы работают в дежурном режиме, мы, правда, ограничили посещение граждан и рекомендовали осуществлять только неотложные нотариальные действия", - сказала она.

По ее словам, речь идет о завещаниях и наследстве.

По остальным услугам Минюст призывает граждан временно не обращаться к нотариусам.

При этом Онищук сообщила, что как такового запрета на нотариальные действия не существует.

"Частные нотариусы много работают онлайн и дистанционно", - отметила замминистра.

Онищук подчеркнула, что нотариат очень ответственный институт и совершает действия, которые влияют на человеческие судьбы.

Как сообщали Українськi Новини, регистрация фактов рождения и смерти украинцев продолжается, несмотря на карантин.

Также нотариусы готовы ехать к больным коронавирусом для оформления завещаний.