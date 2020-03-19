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19 марта 2020, четверг, 16:15 41
Политика 2020-03-19T17:15:02+02:00
Українські Новини
Заболевший коронавирусом Шахов не голосовал в Раде во вторник

Заболевший коронавирусом Шахов не голосовал в Раде во вторник

Анна Рудык
Верховная Рада, Коронавирус, Сергей Шахов, Владимир Зеленский
Сергей Шахов. Фото: пресс-служба
Сергей Шахов. Фото: пресс-служба

В то время, как Зеленский заявил о кнопкодавстве, депутат Верховной Рады от группы "Довіра" Сергей Шахов, который заболел коронавирусом, не голосовал 17 марта.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы парламента, передают Українськi Новини.

"Также отмечаем, что Сергей Шахов не присутствовал на внеочередном заседании Верховной Рады Украины 17 марта 2020 года и не голосовал", - написано в нем.

К сообщению прикреплена фотография регистрации Шахова, на котором указано, что на двух внеочередных заседаний 17 марта он не был зарегистрирован и проголосовал 0 раз.

Посещения Шахова в Раде. Фото: сайт РадыПосещения Шахова в Раде. Фото: сайт Рады

Отмечается, что депутат отсутствовал и на согласительном совете 16 марта.

Как сообщали Українськi Новини, депутат Верховной Рады от группы "Довіра" Сергей Шахов, который заболел коронавирусом, опровергает информацию, озвученную Президентом Владимиром Зеленским в видеообращении, о регистрации его карточки для голосования на внеочередном заседании парламента 17 марта.

Также заболевший коронавирусом депутат Шахов ходил на заседание комитета.

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