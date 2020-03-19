Силы ООС получили 16 тыс. медицинских масок

Подразделения операции Объединенных сил (ООС) получили 16 тыс. медицинских масок.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы штаба ООС, передают Українськi Новини.

Отмечается, что для обеспечения противоэпидемического режима в подразделения ООС организовано снабжение медицинских масок, защитной одежды, оборудования и средств для дезинфекции, лекарственных средств, быстрых лабораторных тестов для диагностики Covid-19, а также медицинской аппаратуры и приборов для интенсивной терапии на случай развития осложнений от данной болезни.

"Так, при поддержке Донецкой и Луганской областных государственных администраций Объединенным силам переданы 16 тысяч медицинских масок. В ближайшее время ожидается поступление такой помощи и от благотворительных организаций", - сказано в сообщении.

Отмечается, что на данный момент в составе Объединенных сил 4 военных мобильных госпиталя, где подготовлены к приему контактных лиц изоляторы общей вместимостью до 200 коек.

Указано, что в Мариуполе дополнительно разворачиваются 35 коек в инфекционных боксах военного мобильного госпиталя на случай массового поступления больных коронавирусом.

Для проведения интенсивной терапии в военных мобильных госпиталях есть 24 аппарата искусственной вентиляции легких.

Отмечается, что в мобильных госпиталях каждые 2 недели проводятся учения по работе в случае выявления Covid-19.

Тренировки проходят все, кто может быть причастным к транспортировке, изоляции, приему и лечению больных - это, в частности медицинский персонал госпиталей, воинских частей, водители санитарного транспорта, экипажи вертолетов.

В войсках постоянно выполняются режимно-изоляционные меры, такие как ограничение перемещения личного состава, отмена массовых мероприятий, отпусков, температурный контроль тела на входе в воинскую часть и тому подобное.

Также регулярно проводится профилактическая дезинфекция помещений, мест общего пользования и пунктов питания.

На всех 6 контрольных пунктах въезда-выезда в районе проведения ООС проводится температурный контроль лиц, прибывающих с временно оккупированной территории Украины.

На сегодняшний день среди военнослужащих Объединенных сил случаи Covid-19 не зарегистрированы.

В воинских подразделениях и среди гражданского населения проводится разъяснительная работа о мерах предосторожности и толерантного отношения к больным Covid-19 или лицам с подозрением на заболевание.

Как сообщали Українськi Новини, после сообщения о том, что военкоматы приостанавливают призыв граждан на срочную службу, в Генеральном штабе Вооруженных сил уточнили, что ожидают указа Верховного главнокомандующего, Президента Владимира Зеленского по дальнейшему призыву на военную службу из-за карантина.

Зеленский подписал закон о коронавирусе. За нарушение карантина будут штрафовать и лишать свободы.