Клинике Пальчевского отказались поставлять тесты на коронавирус

В то время, как первый замглавы КГГА Николай Поворозник заявил, что тесты на коронавирус в частных клиниках ошибаются с диагнозом, клиника Eurolab заявляет об отказе в поставке ей тест-систем на выявление коронавируса.

Об этом говорится в сообщении автоответчика клиники, передают Українськi Новини.

"Нам отказано в поставке тест-системы на выявление коронавируса 20 марта, ждем", - говорится в нем.

Представитель клиники подтвердила данное сообщение и уточнила, что поставки ожидались 20 марта.

Согласно сообщению на сайте клиники, 16 марта в связи с большим наплывом пациентов, желающих сдать тест на COVID-19 IgM/IgG, в Eurolab закончились тест-системы.

В то же время заместитель министра здравоохранения, главный санитарно-эпидемиологического врач Виктор Ляшко в ходе брифинга 19 марта заявил, что тесты можно получить как в государственных, так и в частных медицинских учреждениях.

По его словам, закупаются в большинстве случаев тесты у дистрибьюторов, которые есть на территории Украины, и уже более 40 тыс. тестов распространены в стране.

По информации на сайте клиники, медицинский центр Eurolab ежегодно обслуживает более 25 тыс. пациентов.

Президентом клиники является бизнесмен, телеведущий и политический деятель Андрей Пальчевский.

Согласно Единому госреестру юрлиц и физлиц-предпринимателей, конечными бенефициарами ООО "Евролаб" (Киев) являются Пальчевский и гражданин России Алексей Кириллов.

Как сообщали Українськi Новини, 18 марта в МОЗ поступило 79 подозрений на коронавирус.

Тем временем Минздрав хочет перераспределить почти 200 млн гривен на борьбу с коронавирусом.