У Луцьку призупинили роботу громадського транспорту через коронавірус

Луцька міська рада повністю припинила роботу громадського транспорту на період карантину. Про це йдеться в повідомленні пресслужби Луцької міськради, передають Українські Новини.

"З 19 березня 2020 у Луцьку і населених пунктах Прилуцького старостинського округу обмежена робота громадського транспорту. Таке рішення прийняв сьогодні виконавчий комітет міськради. Заборона буде діяти до завершення карантину", - йдеться в ньому.

Перший заступник мера Луцька Григорій Недопад розповів про процес організації проїзду до робочих місць медичних працівників і критично важливих структур за рахунок міського бюджету.

Згідно з повідомленням, підприємствам, установам і організаціям, незалежно від форм власності, рекомендовано забезпечити проїзд працівників транспортними засобами в режимі регулярних спеціальних перевезень.

Як заистити себе від коронавірусу:

Захист від коронавірусу. Інфографіка: Центр громадського здоров'я

Уникайте контакту з людьми із симптомами ГРВІ. Мінімальна дистанція — 1,5 метра. Не торкайтеся свого обличчя, зокрема очей, носа та рота. Термічно обробляйте продукти. Не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти та яйця. У разі появи перших симптомів ГРВІ невідкладно зверніться до свого сімейного лікаря.

Медична маска не захищає від зараження вірусами. Носити її повинні лише люди із симптомами респіраторних захворювань, медпрацівники та особи, що доглядають за хворими.

Як повідомляли Українські Новини, Луцьку та інших містах України можна замовити доставку ліків додому.

Раніше повідомлялося про те, що Київська область ввела режим надзвичайної ситуації і призупинила роботу міжміських і міжобласних маршрутів.