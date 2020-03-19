Как проверить качество лекарств в аптеках и найти нужный препарат: все о приложении "Ліки-Контроль"

Во время всеукраинского карантина и тысяч фейковых новостей, чтобы защититься от подделок или завышенной цены на лекарства Министерство здравоохранения рекомендует использовать бесплатное приложение "Лекарства Контроль".

В базу данных сервиса входят препараты, которые есть в программе "Доступные лекарства" и также в Национальном перечне лекарственных средств (препараты от самых распространенных болезней, которые можно получить бесплатно в больнице.

Для того, чтоб воспользоваться приложением, необходимо ввести в поиск приложения торговое название или МНН (международные непатентованные названия лекарств, ред.) препарата и, если видите отметку с лого этих программ, - обязательно воспользуйтесь и не переплачивайте за лекарства!"

Что можно проверить в приложении "Лекарства Контроль":

найти дешевле, однако столь же эффективные аналоги лекарств;

ознакомиться с официальными инструкциями применения препаратов;

проверить, не входит ли ваш препарат в серии лекарств, запрещенных к продаже.

Как проверить свое лекарство на эффективность найти аналог или показано на видео - краткая видеоинструкция о том, как быстро проверить лекарство в аптеке.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения оценивает летальность от COVID-19 на уровне 3,4%. Но стоит помнить, что для 96,6% больных этот недуг не будет таких последствий. Стремительный рост больных не означает, что заболеете именно Вы.

Чтобы защитить себя:

избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ – минимальная дистанция - 1,5 метра;

не прикасайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта;

термически обрабатывайте продукты – не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца;

в случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.

Помните! Обычное мытье рук предупреждает заражение не только новой Коронавирусная инфекцией, но и рядом других опасных заболеваний. Мыть руки следует 20 - 40 секунд теплой водой с мылом или обработать антисептиком, содержание спирта в котором не менее 60%.

Тем временем Киевская область из-за коронавируса ввела режим чрезвычайной ситуации.

А в Минздраве пообещали доставить маски в аптеке к 22 марта. В том числе в Киев.