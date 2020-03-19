МОЗ оголосив про другий рівень епідемії коронавіруса: тепер зараження відбуваються всередині країни

Україна вийшла на другий рівень передачі коронавіруса, через який у всій Україні ввели карантин – всередині країни. Про це в четвер, 19 березня, заявив директор департаменту охорони здоров'я Володимир Колесник, передає 112.

"На жаль, ми вийшли на другий рівень передачі інфекції - всередині країни", - сказав він.

Колесник зазначив, що метод обсервації громадян, які прибули з-за кордону, вже недоцільний.

"Уже місцеве зараження. Тільки самоконтроль, самоізоляція і самосвідомість", - зазначив він.

Всесвітня організація охорони здоров'я оцінює летальність від COVID-19 на рівні 3,4%. Але варто пам'ятати, що для 96,6% хворих на цей недуг не буде таких наслідків. Стрімке зростання хворих не означає, що саме Ви захворієте.

Рекомендації лікарів. Фото: Центр громадського здоров'я

Щоб захистити себе:

Уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ. Мінімальна дистанція - 1,5 метра.

Не торкайтеся свого обличчя, у тому числі очей, носа і рота.

Термічно обробляйте продукти. Не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і яйця.

У разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря.

Пам'ятаєте! Звичайне миття рук попереджає зараження не тільки нової коронавирусной інфекцією, але і рядом інших небезпечних захворювань. Мити руки потрібно 20 - 40 секунд теплою водою з милом чи обробити антисептиком, вміст спирту в якому не менше 60%.

Медична маска не захищає від зараження вірусами. Носити її мають тільки люди із симптомами респіраторних захворювань, медпрацівники та особи, які доглядають за хворими.

Нагадаємо, що вчора в МОЗ надійшло 79 підозр на коронавірус: карта поширення.

Тим часом, в Італії від коронавіруса за добу померли 475 осіб. Дані на 19 березня.