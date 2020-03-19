Приватбанк решил заплатить международной фирме 500 тыс. евро за уточнение по стратегии работы банка в условиях коронавируса, - депутат

Приватбанк решил заплатить международной фирме 500 тыс. евро за уточнение по стратегии работы банка в условиях

Правление Приватбанка решило заплатить 500 тыс. евро международной юридической фирме Baker & McKenzie за уточнение по стратегии работы банка в условиях коронавируса. Об этом на своей станице в социальной сети Facebook написал депутат "Слуги народа" Александр Дубинский.

"Во вторник правление Приватбанка приняло решение об оплате 500 000 евро Маккензи (ред. - международная юридическая фирма Baker & McKenzie) за уточнение по стратегии работы банка в условиях коронавируса.

По сути, это деньги государства. 50 аппаратов ИВЛ", - написал Дубинский.







Пост. Скриншот: Facebook/Александр Дубинский





Как сообщали Українські Новини, Приватбанк прекратил продавать наличные доллары. Приоритет онлайн валютообменных операций вводится для безопасности клиентов в период карантина и до момента восстановления международного авиасообщения и поставок в Украину валютных банкнот из-за границы.

Национальный банк также рекомендует в период карантина пользоваться безналичным расчетом.

Тем временем население купило $300 млн за первую неделю кризиса.