подписаться на рассылку
27.2 28.3
29.2 30.9
˟
  • Новости
  • Экономика
  • Приватбанк решил заплатить международной фирме 500 тыс. евро за уточнение по стратегии работы банка в условиях коронавируса, - депутат
19 марта 2020, четверг, 12:54 26
Экономика 2020-03-19T12:55:27+02:00
Українські Новини
Приватбанк решил заплатить международной фирме 500 тыс. евро за уточнение по стратегии работы банка в условиях

Приватбанк решил заплатить международной фирме 500 тыс. евро за уточнение по стратегии работы банка в условиях коронавируса, - депутат

Валерия Драгомирова
Карантин, Приватбанк, Александр Дубинский, Baker & McKenzie
Приватбанк Фото: Приватбанк
Приватбанк Фото: Приватбанк

Правление Приватбанка решило заплатить 500 тыс. евро международной юридической фирме Baker & McKenzie за уточнение по стратегии работы банка в условиях коронавируса. Об этом на своей станице в социальной сети Facebook написал депутат "Слуги народа" Александр Дубинский.

"Во вторник правление Приватбанка приняло решение об оплате 500 000 евро Маккензи (ред. - международная юридическая фирма Baker & McKenzie) за уточнение по стратегии работы банка в условиях коронавируса.

По сути, это деньги государства. 50 аппаратов ИВЛ", - написал Дубинский.


Пост. Скриншот: Facebook/Александр Дубинский

Как сообщали Українські Новини, Приватбанк прекратил продавать наличные доллары. Приоритет онлайн валютообменных операций вводится для безопасности клиентов в период карантина и до момента восстановления международного авиасообщения и поставок в Украину валютных банкнот из-за границы.

Национальный банк также рекомендует в период карантина пользоваться безналичным расчетом

Тем временем население купило $300 млн за первую неделю кризиса. 

Больше новостей о: Карантин Приватбанк Александр Дубинский Baker & McKenzie

Вчера в МОЗ поступило 79 подозрений на коронавирус: карта распространения
"ДНР" полностью закроет линию разграничения с Украиной из-за коронавируса
Новости
Мэрия опровергла Кличко: план противоэпидемических мероприятий, о который он говорил в видеообращении, не принимался 13:05 Документ
Переход к мировой практике при регистрации генериков в Украине приведет к снижению их стоимости на 20-30% 13:03
МОЗ объявил о втором уровне эпидемии коронавируса: теперь заражения происходят внутри страны 13:00
Приватбанк решил заплатить международной фирме 500 тыс. евро за уточнение по стратегии работы банка в условиях коронавируса, - депутат 12:54
Снижение цен на нефть не повлияет на цену топлива из-за снижения курса гривны, - KLO 12:33
больше новостей
Выплаты получат не все. Кому из пенсионеров и сколько доплатят из-за коронавируса 06:00
Доллар достиг отметки 27. Курс валют от НБУ в среду 06:00
Надбавка пенсионерам из-за коронавируса: стало известно, когда проведут выплаты 06:00
В ВОЗ назвали препарат для самолечения при симптомах коронавируса 18:29
Гривна продолжает стремительно падать. Курс от НБУ в четверг 06:00
больше новостей
В Kharkiv Palace состоялось заседание первого в Украине антикризисного штаба во главе с Ярославским 16:41
Санитарка, уволенная в Радомышле, должна быть восстановлена на работе с извинениями руководства, – Павленко 19:01
Выплаты получат не все. Кому из пенсионеров и сколько доплатят из-за коронавируса 06:00
Главой Минэнерго впервые может стать женщина 17:38
Зеленский анонсировал запуск онлайн-уроков для школьников 5-11 классов со следующей недели 22:00
больше новостей
"Укрзализныця" завтра вывезет украинцев из Польши поездами "Перемышль-Киев"
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok