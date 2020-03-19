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19 марта 2020, четверг, 11:51 77
Политика 2020-03-19T11:52:47+02:00
Українські Новини
Зеленский назначил нового тернопольского губернатора

Зеленский назначил нового тернопольского губернатора

Валерия Драгомирова
Назначение, Тернопольская ОГА, Владимир Зеленский, Владимир Труш
Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua
Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский назначил председателя Рогатинской районной государственной администрации Владимира Труша председателем Тернопольской областной государственной администрации.

Об этом говорится в указе №97 от 19 марта, передают Українськi Новини.

Распоряжением №178 от 19 марта он уволил Труша с должности председателя Рогатинской РГА Ивано-Франковской области, а указом №97 - назначил его тернопольским губернатором.

18 марта Зеленский уволил тернопольского губернатора Игоря Сопеля.

Еще 22 февраля официальный сайт Президента сообщил о том, что Зеленский принял отставку Сопеля в связи с протестами против размещения в Тернопольской области граждан, эвакуированных из зоны распространения коронавируса - города Ухань в Китае.

В то же время официально Зеленский подписал указ об увольнении Сопеля 18 марта и в этот же день Кабинет Министров одобрил назначение Труша на эту должность.

Как сообщали Українськi Новини, тернопольский аэропорт отказался принимать самолет с гражданами, эвакуированными из Уханя.

После чего в Раде требовали расследовать отказ аэропорта Тернополя принимать самолет с эвакуированными из Уханя. 

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