Зеленский назначил нового тернопольского губернатора

Президент Владимир Зеленский назначил председателя Рогатинской районной государственной администрации Владимира Труша председателем Тернопольской областной государственной администрации.

Об этом говорится в указе №97 от 19 марта, передают Українськi Новини.



Распоряжением №178 от 19 марта он уволил Труша с должности председателя Рогатинской РГА Ивано-Франковской области, а указом №97 - назначил его тернопольским губернатором.



18 марта Зеленский уволил тернопольского губернатора Игоря Сопеля.



Еще 22 февраля официальный сайт Президента сообщил о том, что Зеленский принял отставку Сопеля в связи с протестами против размещения в Тернопольской области граждан, эвакуированных из зоны распространения коронавируса - города Ухань в Китае.



В то же время официально Зеленский подписал указ об увольнении Сопеля 18 марта и в этот же день Кабинет Министров одобрил назначение Труша на эту должность.



Как сообщали Українськi Новини, тернопольский аэропорт отказался принимать самолет с гражданами, эвакуированными из Уханя.



После чего в Раде требовали расследовать отказ аэропорта Тернополя принимать самолет с эвакуированными из Уханя.