Бригаду "скорой помощи" в Херсоне отправили на 14-дневную обсервацию

Бригада "скорой помощи" в Херсоне пройдет 14-дневную обсервацию по причине контакта с прибывшими из-за границы гражданами.

Об этом написал директор департамента здравоохранения Херсонской областной государственной администрации Виктор Короленко на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.



"Вчера, в экстренную скорую помощь, поступил вызов с жалобами на высокую температуру у членов семьи, проживающих в Херсоне. Граждане скрыли информацию от диспетчера, относительно своего недавнего пребывания за границей. Поэтому на вызов "скорая" выехала без средств повышенной защиты... Результат: бригада "скорой" будет находиться на карантине 14 дней", - написал он.



Он призвал жителей города быть честными и правдиво отвечать на вопросы операторов экстренной скорой помощи во время общения, так как достоверная информация сохранит жизнь медикам.



Как сообщали Українськi Новини, 18 марта 2 новых случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Украине, всего заболели 16 человек.



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