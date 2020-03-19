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19 марта 2020, четверг, 11:20 678
Медицина 2020-03-19T11:21:32+02:00
Українські Новини
Бригаду "скорой помощи" в Херсоне отправили на 14-дневную обсервацию

Бригаду "скорой помощи" в Херсоне отправили на 14-дневную обсервацию

Валерия Драгомирова
Херсон, Коронавирус, обсервация, Бригада скорой помощи
Скорая помощь.
Скорая помощь.

Бригада "скорой помощи" в Херсоне пройдет 14-дневную обсервацию по причине контакта с прибывшими из-за границы гражданами.

Об этом написал директор департамента здравоохранения Херсонской областной государственной администрации Виктор Короленко на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Вчера, в экстренную скорую помощь, поступил вызов с жалобами на высокую температуру у членов семьи, проживающих в Херсоне. Граждане скрыли информацию от диспетчера, относительно своего недавнего пребывания за границей. Поэтому на вызов "скорая" выехала без средств повышенной защиты... Результат: бригада "скорой" будет находиться на карантине 14 дней", - написал он.

Он призвал жителей города быть честными и правдиво отвечать на вопросы операторов экстренной скорой помощи во время общения, так как достоверная информация сохранит жизнь медикам.

Как сообщали Українськi Новини, 18 марта 2 новых случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Украине, всего заболели 16 человек.

Кроме того, в Мариуполе заболел коронавирусом мужчина, вернувшийся с отдыха.

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