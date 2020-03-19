Учеба, работа и лечение. Как в карантин пройти через пункты пропуска

Пока на Донбассе на линии разграничения проход через пункты пропуска ограничен из-за карантина, пройти через КПВВ можно только в особых случаях, среди которых лечение или смерть родственника.

Об этом сообщают в пресс-службе Государственной пограничной службы.

По их словам, поток желающих пройти через КПВВ уменьшился на 90%. Определенное количество людей все же приходили на пункт пропуска, получали разъяснения от пограничников и самостоятельно возвращались обратно.

Из-за карантинных ограничений, связанных с распространением коронавируса, свободно проехать на подконтрольную территорию может только тот, кто там и зарегистрирован. В обратном направлении действую такие же правила.

Среди критически важных жизненных обстоятельств, которые позволяют пройти через пункт пропуска, несмотря на карантин, в службе назвали лечение, учебу, работу и похороны родственников.

При каких обстоятельствах можно пересечь линию разграничения в карантин

"При возникновении таких ситуаций гражданам необходимо прибыть в КПВВ с соответствующими подтверждающими документами. В таких случаях решение о пропуске через линию разграничения принимает исключительно Командующий объединенных сил индивидуально в каждой ситуации. Поэтому советуем гражданам в этот период воздержаться от пересечения линии разграничения и без особых нужд не злоупотреблять исключительными ситуациями", — резюмировали в ДПС.

Как сообщали Українські Новини, вечером 18 марта группирвока "ДНР" объявила о полном закрытии линии разграничения с Украиной.

При этом в подконтрольной "ДНР" Горловке зафиксировали 12 случаев коронавируса. Местные "власти" это отрицают.