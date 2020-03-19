Через коронавірус Німеччина запровадила прикордонний контроль з країнами ЄС

У зв'язку з пандемією коронавірусу, Німеччина прийняла рішення ввести контроль на внутрішніх кордонах з сімома країнами. Без відповідних документів, що підтверджують необхідність поїздки на територію держави прибулих не пустять. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства внутрішніх справ Німеччини.

Наголошується, що Німеччина вводить контроль на внутрішніх кордонах ЄС з Францією, Австрією і Швейцарією, Італією, Іспанією, Данією і Люксембургом. Також по прибуттю з цих країн людей на літаках будуть оглядати.

Для того, щоб довести, що для поїздки є особлива необхідність, потрібно буде надати спеціальні документи прикордонній службі, в іншому випадку, подорожуючих в Німеччину на кордоні попросять виїхати назад в країни, з яких вони прибули.

Як повідомляли Українські Новини, з Європи в Чернівецьку область повернулися 1,5 тисячі осіб.

Крім того, станом на 19 березня, у Німеччині зафіксовано 4 смерті від коронавірусу, кількість заражених вірусом досягло 3070 осіб, вилікувались - 38.