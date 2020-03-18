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18 березня 2020, середа, 20:44 5
Медицина 2020-03-18T20:46:18+02:00
Українські Новини
У МОЗ заявили, що можуть ввести більш суворий карантинний режим

У МОЗ заявили, що можуть ввести більш суворий карантинний режим

Валерия Драгомирова
Карантин, МОЗ, коронавірус в Україні, Ілля Ємець
Коронавірус. Фото: freepik
Коронавірус. Фото: freepik

Міністр охорони здоров'я Ілля Ємець заявив, що в разі необхідності в Україні введуть ще більш суворий карантинний режим, про який оголосили 11 березня.

Про це він сказав у зверненні, опублікованому на сайті МОЗ, передають Українські Новини.

"Влада робить дуже правильні кроки, і в разі необхідності ми будемо вводити ще більш жорсткий режим. Навіть якщо це комусь не подобається. Під загрозою невидимого ворога всі державні органи синхронізовано працюють в посиленому режимі", - сказав Ємець.

Він підкреслив, що карантин - це не канікули чи відпустка.

Міністр назвав самоізоляцію новою життєвою філософією всіх свідомих людей.

Він закликав українців не бути байдужими до друзів і знайомих і пропагувати домашній режим. Ємець зазначив, що якщо українці не пішли на роботу, їм не варто замість цього ходити в гості до друзів.

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів затвердив введення надзвичайної ситуації в Київській області і чекає на рішення Києва про введення надзвичайної ситуації.

Крім того, що таке надзвичайна ситуація, яку вводять в області через коронавірус.

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