В Италии оштрафовали украинку за незаконную продажу медицинских масок на улице

В Милане оштрафовали 53-летнюю украинку, которая незаконно продавала медицинские маски на улице несмотря на указ правительства оставаться дома в связи со вспышкой коронавируса, которым заразились уже 191 тыс. человек по всему миру.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на издание Milano Today.



Украинку уличили после того, как полиция получила телефонный звонок от местного жителя. Тот заметил женщину, которая уже не первый день продавала маски у местного супермаркета.

"Полицейские добрались до этого места и сразу же заметили 53-летнюю женщину, которая пыталась убежать, спрятав товар под курткой", - пишет издание.

После прибытия полиции украинка призналась, что пыталась продать маски.

Ее оштрафовали за отсутствие разрешения на торговлю в общественных местах и ​​невыполнение указа правительства оставаться дома, чтобы сдержать распространение коронавируса. Сумма штрафа в сообщении издания не указана.



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Кроме того, как сделать защитную маску своими руками.