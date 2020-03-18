В Тернопольской области приостановили работу междугородних и пригородных маршруток

Тернопольская область из-за карантина в Украине приостановила работу маршруток и автобусов, обслуживающих междугородние, пригородные и межобластные маршруты.

Об этом Українським Новинам сообщил начальник управления транспорта Тернопольской обладминистрации Олег Продан.

"Приостановлены маршруты до 3 апреля согласно решению Кабинета Министров", - сказал он.

По его словам, общественный транспорт функционирует только в городе.

Как сообщали Українськi Новини, 13 марта секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов сообщил, что Украина закроет границы для предотвращения распространения коронавируса Covid-19 через 48 часов на 2 недели для иностранных граждан.

Напомним, в Киеве, в связи с закрытием метрополитена на фоне карантина, с утра 18 марта случился транспортный коллапс.

Кроме того, на вокзале толпы людей пытаются сдать билеты и попасть домой.

Кабинет Министров приостановил все междугородние пассажирские перевозки по Украине и ограничил городские перевозки до 10 человек в один транспорт с 12:00 18 марта.