В Черновцах начали дезинфицировать улицы

В Черновцах, где ранее зарегистрировали первый случай коронавируса в Украине, начали обрабатывать улицы специальным дезинфицирующим средством. Об этом говорится в сообщении Черновицкого горсовета.

Так, сообщается, что обработкой занимается коммунальное предприятие "МиськШЕП".

"Коммунальное предприятие МиськШЕП 18 марта на исполнение решения городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций начинает мытье улиц с применением специального дезсредства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что дезсредство содержит хлор. Оно является безвредным для людей и домашних животных.

В горсовете сообщили, что с 14:00 в городе начали мыть проспект Независимости, улицы Главную, Небесной сотни, Героев Майдана, Буковинскую, Русскую, Винниченко, Сечевых Стрельцов.

Владельцев автомобилей просят не парковать транспортные средства вдоль дорог, подлежащих обработке дезсредством. Мытье улиц будут проводить три раза в день.

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