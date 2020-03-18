В Донецкой области на взятке в 91 тыс. гривен задержали прокурора

Офис генерального прокурора, в котором недавно поменялся руководитель, и Государственное бюро расследований задержали прокурора одного из отделов Красноармейской местной прокуратуры Донецкой области по подозрению в получении 91 тыс. гривен неправомерной выгоды.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса генпрокурора, передают Українськi Новини.

По версии следствия, указанную сумму прокурор, вероятно, требовал у руководителя юридического лица за непривлечение его к уголовной ответственности.

На данный момент указанное лицо задержано по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса.

По словам генерального прокурора Ирины Венедиктовой, она придерживается безапелляционной позиции о необходимости очистки государственной системы в целом и правоохранительной в частности.

Как сообщали Українськi Новини, Генеральный прокурор Ирина Венедиктова не планирует увольнять заместителей генпрокурора, в частности Виктора Трепака и Гюндуза Мамедова.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова не носит маску, но часто использует антисептик для рук во время карантина для предотвращения распространения коронавируса.