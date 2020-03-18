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18 березня 2020, середа, 17:49 5
Силові структури 2020-03-18T23:00:04+02:00
Українські Новини
У Донецькій області на хабарі в 91 тис. гривень затримали прокурора

У Донецькій області на хабарі в 91 тис. гривень затримали прокурора

Кира Молчанова
Прокуратура, хабарництво, затримання на хабарництві, Донецька область
Арешт. Фото: pixabay
Арешт. Фото: pixabay

Офіс генерального прокурора, в якому нещодавно помінявся керівник, і Державне бюро розслідувань затримали прокурора одного з відділів Червоноармійської місцевої прокуратури Донецької області за підозрою в отриманні 91 тис. гривень неправомірної вигоди.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Офісу генпрокурора, передають Українські Новини.

За версією слідства, зазначену суму прокурор, ймовірно, вимагав у керівника юридичної особи за непритягнення його до кримінальної відповідальності.

На даний момент вказану особу затримано за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди посадовою особою) Кримінального кодексу.

За словами генерального прокурора Ірини Венедиктової, вона дотримується безапеляційною позиції про необхідність очищення державної системи в цілому та правоохоронної зокрема.

Як повідомляли Українські Новини, Генеральний прокурор Ірина Венедиктова не планує звільняти заступників генпрокурора, зокрема Віктора Тропака і Гюндуза Мамедова.

Генеральний прокурор Ірина Венедиктова не носить маску, але часто використовує антисептик для рук під час карантину для запобігання поширення коронавірусу.

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