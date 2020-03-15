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15 марта 2020, воскресенье, 16:56 46
Общество 2020-03-15T16:56:33+02:00
Українські Новини
КПВВ "Станица Луганская" закрывается на двухнедельный карантин

КПВВ "Станица Луганская" закрывается на двухнедельный карантин

Таня Войтюк
Карантин, Коронавирус, Станица Луганская, закрытие границы, КПВВ
КПВВ
КПВВ "Станица Луганская". Фото: cxid.info

В связи с тем, что в Украине объявили карантин из-за пандемии коронавируса, КПВВ "Станица Луганская" закрывается на две недели.

Об этом сообщает Луганская областная государственная администрация в своем Facebook.

В сообщении сказано, что пересечение КПВВ запрещается в обоих направлениях с 16 марта.

"С 16 марта по приказу командующего объединенных сил на контрольных пунктах въезда-выезда с временно оккупированных частей Луганской и Донецкой областей на две недели запрещается пересечение КПВВ в обоих направлениях", - сообщает пресс-служба.

КПВВ закроется на 14 дней КПВВ "Станица Луганская" закроется на 14 дней

При этом исключение по поводу возвращения на украинскую часть делается только для граждан, имеющих постоянную регистрацию на подконтрольной Украине территории. Пропуск на временно оккупированных регионы только для граждан, которые там проживают.

"Ежедневно только КПВВ "Станица Луганская" пересекают около 15 тыс.чел. Поэтому угроза заноса и распространения коронавируса с неподконтрольных территорий сверхвысокая. Благодаря принятым мерам безопасности, нам удается удерживать ситуацию под контролем - ни одного случая заболевания COVID-19 в области не зафиксировано", - прокомментировал закрытие КПВВ глава области Сергей Гайдай.

По его словам, гражданам, которые должны были пройти верификацию в органах социальной защиты в этот период, не стоит волноваться - ее срок будет продлен. Социальные и пенсионные выплаты прекращаться не будут.

Согласно решению правительства, временному закрытию в Луганской области подлежат следующие пункты пропуска через государственную границу и пункты контроля - пешеходный (местный пассажирский) в Меловом (Меловской район) и автомобильный/пешеходный (местный пассажирский) в Сиротино (Троицкий район).

Кроме этого, в перечень пунктов пропуска через государственную границу, в которых временно приостановлено пешеходное сообщение, вошли автомобильный (грузовой, пассажирский) в Меловом (Меловской район), который является межгосударственным, а также международные автомобильные (оба - грузовые, пассажирские) в Просяном (Марковский район) и Танюшевке (Новопсковский район).

Как сообщали Українські Новини, Россия и Беларусь приостанавливают ж/д сообщение с Украиной.

Ранее сообщалось о полном списке закрытых пунктов перехода границы.

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