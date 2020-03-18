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18 марта 2020, среда, 15:53 67
Медицина 2020-03-18T16:01:56+02:00
Українські Новини
Давно известное лекарство может помочь в борьбе с коронавирусом, - ученые

Давно известное лекарство может помочь в борьбе с коронавирусом, - ученые

Ярина Вацяк
Ученые, Исследование, Малярия, Коронавирус, лечение коронавируса
Исследование лекарства от коронавируса. Скриншот Oklahoma's news 4
Исследование лекарства от коронавируса. Скриншот Oklahoma's news 4

В то время, как ученые исследовали, сколько времени коронавирус остается заразным, ключом лечения от коронавируса может стать препарат от малярии.  Ученые из Медицинского исследовательского фонда Оклахомы отмечают, что первые результаты показывают потенциал, сообщает "Oklahoma's news 4".

Доктор Джудит Джеймс, доктор медицинских наук и вице-президент по клиническим вопросам в Фонде медицинских исследований Оклахомы сообщил, что было проведено около 11 клинических испытаний COVID-19.

Пока ученые пытаются найти вакцину от коронавируса, другие ищут способы лечения этой болезни.

"Одним из лекарств, которые были опробованы в нескольких местах и ​​проходят многочисленные клинические испытания, является старое лекарство, которое исторически использовалось при малярии", - сказал Джеймс.

Фонд медицинских исследований Оклахомы работает с учеными со всей страны и говорит, что полувековое лекарство от малярии может оказаться эффективным в лечении пациентов, сильно пострадавших от COVID-19. Оно называется хлорохин фосфат.

Таблетка будет использоваться только от пяти до 10 дней.

Исследователи в Китае используют препарат в клинических испытаниях с хорошими результатами.

Новое лекарство может занять около 18 месяцев, но поскольку хлорохинфосфат уже одобрен FDA, пациентам с диагнозом коронавирус не потребуется много времени.

Старое лекарство дает надежду, что оно может лечить новый вирус.

Как сообщали Українські Новини, в самые большие аптеки Киева до сих пор не завезли маски и антисептики.

Темв ременем, в Киевской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса.

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