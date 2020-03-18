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18 марта 2020, среда, 18:52 498
Политика 2020-03-18T19:13:02+02:00
Українські Новини
Льготные билеты SkyUp для украинцев, застрявших за границей, в два раза дороже обычных

Льготные билеты SkyUp для украинцев, застрявших за границей, в два раза дороже обычных

Ярина Вацяк
Коронавирус, цены на билеты, SkyUp, Закрытие границ, рейсы в Украину
Skyup Фото: facebook.com/skyup.aero
Skyup Фото: facebook.com/skyup.aero

Сегодня министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на брифинге сообщил, что авиакомпания Skyup открывает продажу билетов по льготным ценам на нерегулярные рейсы из 17 городов в 14 странах для возвращения украинцев из-за границы, но как оказалось позже, "льготные" цены в среднем два раза дороже обычных.

Украинцы, которые пытались купить билеты по льготной цене, в социальных сетях возмущаются из-за очень высокой цены.

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"Сейчас мы работаем над введением рейсов в систему. Следите, пожалуйста, за обновлениями на сайте", - сказали в компании и уточнили, что цены, которые уже есть на сайте меняться не будут.

В то же время украинцам, которые не смогли вылететь из Лиссабона в Украину, в посольстве Украины в Португалии также порекомендовали покупать билеты по цене, которую предлагает авиакомпания.

Так, цены на билеты из Парижа на 21, 23 марта установили на уровне от 6495 грн, при этом в апреле на этот же рейс они обойдутся в 3330 гривен.

Рейс Париж-Киев. Скриншот: Skyup Рейс Париж-Киев. Скриншот: Skyup

Из Лиссабона рейс запустили на 22 марта, цены на билеты стартуют от 7 389 гривен, при цене 2816 грн в апреле.

Рейс Париж-Киев. Скриншот: Skyup Рейс Лиссабон-Киев. Скриншот: Skyup

Цены на рейс Аликанте - Киев установили на уровне 7090 гривен, рейс отправляется 21 апреля, билеты на этот рейс позже обойдутся в 2680 грн.

Рейс Аликанте-Киев. Скриншот: Skyup Рейс Аликанте-Киев. Скриншот: Skyup

Из Вены рейс на Киев запланирован на 21 марта, цены на билеты от 4 412 гривен.

Рейс Вена-Киев. Скриншот: Skyup Рейс Вена-Киев. Скриншот: Skyup

Из Варшавы билеты на Киев на 21 марта можно купить за 4 395 гривен.

Рейс Варшава-Киев. Скриншот: Skyup Рейс Варшава-Киев. Скриншот: Skyup

Рейс из Праги отправится в Киев 25 марта, стоимость билетов от 4 414 гривен

Рейс Прага-Киев. Скриншот: Skyup Рейс Прага-Киев. Скриншот: Skyup

Цены на рейс из Тбилиси в Киев на 22 марта установили от 5 573 гривен, при этом на 4 апреля на этот же рейс стоимость билетов уже составит 2 353 гривны.

Рейс Тбилиси-Киев. Скриншот: Skyup Рейс Тбилиси-Киев. Скриншот: Skyup

При обычной цене в апреле из Неаполя в Киев на уровне 2410 гривны, спецрейс 23 марта обойдется в 5005 гривен.

Рейс Неаполь-Киев. Скриншот: Skyup Рейс Неаполь-Киев. Скриншот: Skyup

Цены на билеты в Киев из Стамбула на 20 марта установили от 4 401 гривны.

Рейс Стамбул-Киев. Скриншот: Skyup Рейс Стамбул-Киев. Скриншот: Skyup

Пока из Барселоны в марте рейсов на сайте авиакомпании не показывает, но на 4 апреле билеты можно купить за 3265 гривны, дальше цены на этот же рейс от 1868 гривны.

Рейс Барселона-Киев. Скриншот: Skyup Рейс Барселона-Киев. Скриншот: Skyup

Также должны появится билеты на март на следующие направления:

  • Берлин
  • Стокгольм
  • Мюнхен
  • Франкфурт
  • Таллинн
  • Цюрих
  • Лондон.

Как сообщали Українські Новини, МАУ резко взвинтила цены на билеты за сутки до закрытия границы Украины. После этого Кабмин решил установить предельную стоимость авиабилетов в Украине.

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