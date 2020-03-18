Льготные билеты SkyUp для украинцев, застрявших за границей, в два раза дороже обычных

Сегодня министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на брифинге сообщил, что авиакомпания Skyup открывает продажу билетов по льготным ценам на нерегулярные рейсы из 17 городов в 14 странах для возвращения украинцев из-за границы, но как оказалось позже, "льготные" цены в среднем два раза дороже обычных.

Украинцы, которые пытались купить билеты по льготной цене, в социальных сетях возмущаются из-за очень высокой цены.

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"Сейчас мы работаем над введением рейсов в систему. Следите, пожалуйста, за обновлениями на сайте", - сказали в компании и уточнили, что цены, которые уже есть на сайте меняться не будут.

В то же время украинцам, которые не смогли вылететь из Лиссабона в Украину, в посольстве Украины в Португалии также порекомендовали покупать билеты по цене, которую предлагает авиакомпания.

Так, цены на билеты из Парижа на 21, 23 марта установили на уровне от 6495 грн, при этом в апреле на этот же рейс они обойдутся в 3330 гривен.

Рейс Париж-Киев. Скриншот: Skyup

Из Лиссабона рейс запустили на 22 марта, цены на билеты стартуют от 7 389 гривен, при цене 2816 грн в апреле.

Рейс Лиссабон-Киев. Скриншот: Skyup

Цены на рейс Аликанте - Киев установили на уровне 7090 гривен, рейс отправляется 21 апреля, билеты на этот рейс позже обойдутся в 2680 грн.

Рейс Аликанте-Киев. Скриншот: Skyup

Из Вены рейс на Киев запланирован на 21 марта, цены на билеты от 4 412 гривен.

Рейс Вена-Киев. Скриншот: Skyup

Из Варшавы билеты на Киев на 21 марта можно купить за 4 395 гривен.

Рейс Варшава-Киев. Скриншот: Skyup

Рейс из Праги отправится в Киев 25 марта, стоимость билетов от 4 414 гривен

Рейс Прага-Киев. Скриншот: Skyup

Цены на рейс из Тбилиси в Киев на 22 марта установили от 5 573 гривен, при этом на 4 апреля на этот же рейс стоимость билетов уже составит 2 353 гривны.

Рейс Тбилиси-Киев. Скриншот: Skyup

При обычной цене в апреле из Неаполя в Киев на уровне 2410 гривны, спецрейс 23 марта обойдется в 5005 гривен.

Рейс Неаполь-Киев. Скриншот: Skyup

Цены на билеты в Киев из Стамбула на 20 марта установили от 4 401 гривны.

Рейс Стамбул-Киев. Скриншот: Skyup

Пока из Барселоны в марте рейсов на сайте авиакомпании не показывает, но на 4 апреле билеты можно купить за 3265 гривны, дальше цены на этот же рейс от 1868 гривны.

Рейс Барселона-Киев. Скриншот: Skyup

Также должны появится билеты на март на следующие направления:

Берлин

Стокгольм

Мюнхен

Франкфурт

Таллинн

Цюрих

Лондон.

Как сообщали Українські Новини, МАУ резко взвинтила цены на билеты за сутки до закрытия границы Украины. После этого Кабмин решил установить предельную стоимость авиабилетов в Украине.