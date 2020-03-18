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18 марта 2020, среда, 15:10 89
Кабмин 2020-03-18T15:45:02+02:00
Українські Новини
Украинцев в ближайшее время вывезут из Польши, - Криклий

Украинцев в ближайшее время вывезут из Польши, - Криклий

Елена Новикова
Польша, Министерство инфраструктуры, Укразализныця, Эвакуация украинцев, Перемышль-Киев
Укрзализныця. Фото: Facebook/Укрзалізниця
Укрзализныця. Фото: Facebook/Укрзалізниця

Министерство инфраструктуры планирует вывезти украинцев из Польши, где закрыли границы, на поездах "Перемышль - Киев" в ближайшие дни.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий на своем канале в мессенджере Telegram, передают Українськi Новини.

"Министерство и "Укрзализныця" работают над возвращением граждан. Сейчас планируем, как в ближайшие дни вывезти украинцев с территории Польши. Для этого назначены спецпоезда "Перемышль - Киев", - написал он.

Отмечается, что все пассажиры пройдут соответствующие санитарно-эпидемиологические процедуры.

Криклий отметил, что подробности и конкретные даты будут обнародованы позже.

Как сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров ведет переговоры с правительствами Германии, Чехии и Польши о возвращении украинцев железнодорожным транспортом.

Также 17 марта Украина закрыла пункты пропуска через государственную границу для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения на 2 недели для предотвращения распространения коронавируса.

Тем временем, 17 марта из Египта вернулись 1,5 тысячи украинцев.

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