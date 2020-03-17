Кабмин намерен поездами вернуть украинцев из Германии, Чехии и Польши

Кабинет Министров ведет переговоры с правительствами Германии, Чехии и Польши о возвращении украинцев железнодорожным транспортом, в то время как 1,5 тыс. туристов уже вернулись из Египта.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в своем Telegram-канале, передают Українськi Новини.

"Возвращение граждан. Это очень сложная комплексная работа. Мы работаем с правительствами Германии, Чехии и Польши, чтобы вывезти своих железнодорожным транспортом", - написал он.

Также Украина уже договорилась с Австрией и Словакией об автобусном транзите людей, которые не могут выехать из Италии в связи с закрытыми словенскими границами.

Кроме того, по состоянию на 16:00 международный аэропорт "Борисполь" (Киевская область) принял и отправил более 50 рейсов, в том числе из Шарм-эль-Шейха (Египет).

Кабинет Министров призывает авиаперевозчиков выполнять свои обязательства и обеспечить перевозку пассажиров, которым уже были проданы билеты.

В частности речь идет о возвращении домой украинских туристов, которые находятся на Шри-Ланке.

По словам Криклия, в единой онлайн-системе "Друг" значатся 3 644 обращения от граждан, желающих попасть домой.

Как сообщали Українськi Новини, Центральный автовокзал Киева прекращает перевозки пассажиров с 18 марта.

С 17 марта Украина закрывает пункты пропускачерез государственную границу для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения на 2 недели для предотвращения распространения коронавируса.