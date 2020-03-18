Українців найближчим часом вивезуть з Польщі, - Криклій

Міністерство інфраструктури планує вивезти українців з Польщі, де закрили кордони, на поїздах "Перемишль - Київ" у найближчі дні.

Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій на своєму каналі в месенджері Telegram, передають Українські Новини.

"Міністерство і "Укрзалізниця" працюють над поверненням громадян. Зараз плануємо, як у найближчі дні вивезти українців з території Польщі. Для цього призначені спецпоїзди "Перемишль - Київ", - написав він.

Наголошується, що всі пасажири пройдуть відповідні санітарно-епідеміологічні процедури.

Криклій зазначив, що подробиці та конкретні дати будуть оприлюднені пізніше.

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів веде переговори з урядами Німеччини, Чехії і Польщі про повернення українців залізничним транспортом.

Також 17 березня Україна закрила пункти пропуску через державний кордон для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення на 2 тижні для запобігання поширення коронавірусу.

Тим часом 17 березня з Єгипту повернулися 1,5 тисячі українців.