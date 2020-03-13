Польша закрывает границы и вводит жесткие запреты по всей стране

Польша объявляет режим эпидемической угрозы и закрыть границы как и Украина, чтобы не допустить завоза новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщил в пятницу премьер-министр Матеуш Моравецкий, сообщает "Радио Польша".

"Перед лицом глобальной эпидемии или объявленной пандемии самые важные слова - это безопасность и ответственность. Мы обязаны принять все возможные меры для обеспечения безопасности и здоровья поляков. Это требует ответственности. Ответственных действий, которые могут обеспечить минимизацию последствий пандемии", - заявил глава польского правительства.

Польский кабмин также запретил въезд в страну иностранцев, закрыл бары, кафе, рестораны и все магазины, кроме продуктовых. Более того, все поляки, которые возвращаются в страну, пройдут 14-дневный карантин. Также введен запрет на проведение мероприятий, аудитория которых составляет более 50 человек.

Как сообщали Українські Новини, Украина закроет границы для предотвращения распространения коронавируса Covid-19 через 48 часов на 2 недели для иностранных граждан.

Также Українські Новини писали о том, что делать украинцам в случае отказа проверять на коронавирус.