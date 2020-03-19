Простые советы, которые помогут защититься от коронавируса на работе

В Украине объявили общенациональный карантин и некоторые компании перевели своих сотрудников на удаленную работу. А те, кто не может работать дистанционно, продолжают ходить на работу. Несмотря на отсутствие возможности изолироваться, можно снизить риск инфицироваться коронавирусом, если придерживаться правил. Об этом сообщает Центр общественного здоровья на своей страничке в Facebook.

"Стремительный рост больных не означает, что заболеете именно Вы. Чтобы защитить себя от инфицирования следует помнить о правилах защиты", - говорится в сообщении

Правила для защиты от коравируса на работе

регулярно и тщательно мыть руки;

обрабатывать поверхности дезинфицирующими средствами;

самоизолироваться в случае ощущения первых симптомов простуды

если это возможно, организуйте рабочий процесс так, чтобы расстояние между работниками было не менее 1 метра.

Также в Центре общественного здоровья уточняют, что в случае появления симптомов ОРВИ, работникам и работодателям рекомендовано принять решение о дистанционной работе. Если состояние резко ухудшается и в течение последних 14 дней посещали страны с зарегистрированными случаями COVID-19, то следует позвонить в скорую и следовать указаниям врачей.

Как сообщали Українські Новини, в Украине зарегистрировано уже 16 случаев заражения коронавирусом, два из них летальные.

Тем временем, украинцы могут отслеживать распространение коронавируса в стране по карте.