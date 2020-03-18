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18 марта 2020, среда, 10:32 2009
Общество 2020-03-18T10:36:46+02:00
Українські Новини
Сегодня с 12:00 останавливается пригородное железнодорожное сообщение

Сегодня с 12:00 останавливается пригородное железнодорожное сообщение

Таня Войтюк
Перевозки, Укрзализныця, Железнодорожные перевозки, карантин в Украине, Карантин из-за коронавируса
Поезд
Поезд

В связи с карантином, помимо закрытия метро в Киевев и Харькове, а также авиасообщений с другими странами, акционерное общество "Укрзализныця" с 12:00 среды, 18 марта, приостановит междугородное пассажирское сообщение.

Об этом говорится в сообщении компании на странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"С 12:00 18 марта "Укрзализныця" также приостанавливает курсирование пригородных поездов", - сказано в нем.

Отмечается, что большинство поездов не отправятся по своим маршрутам.

Некоторые пригородные поезда отправятся по сокращенным маршрутам с таким расчетом, чтобы завершить рейс до 12:00.

"Укрзализныця" просит пассажиров внимательно слушать объявления дикторов на вокзалах и читать письменные объявления.

Как сообщали Українськi Новини, Украина решила закрыть пункты пропуска через государственную границу для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения на 2 недели для предотвращения распространения коронавируса.

Кроме того, Кабинет Министров приостановил все междугородние пассажирские перевозки по Украине и ограничил городские перевозки до 10 человек в один транспорт с 12:00 18 марта.

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