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18 марта 2020, среда, 09:32 552
Транспорт 2020-03-18T09:49:48+02:00
Українські Новини
Сегодня часть украинцев вернут из Австрии в Киев

Сегодня часть украинцев вернут из Австрии в Киев

Ярина Вацяк
коронавирус в Украине, Коронавирус в мире, Карантин из-за коронавируса, Украинцы за границей, украинцы в Австрии
Самолет.Фото: pixabay
Самолет.Фото: pixabay

Министерство инфраструктуры заявляет, что в среду в 13:30 часть украинцев, пребывающих на данный момент в Австрии, прилетят в Киев самолетом авиакомпании Austrian Airlines в то время, как МИД создал хабы, откуда будут эвакировать украинцев.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в своем Telegram-канале, передают Українськi Новини.

"Украинцы сегодня смогут вылететь из Вены - Austrian Airlines выполнит свои обязательства перед пассажирами и доставит их в Киев в 13:30", - написал он.

При этом Криклий уточнил, что министерство работает над тем, чтобы в ближайшее время забрать тех, кто не попадет на этот рейс.

По его словам, Министерство инфраструктуры вместе с Государственной авиационной службой круглосуточно работают с авиакомпаниями и туроператорами, чтобы вернуть граждан Украины домой.

Как сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров ведет переговоры с правительствами Германии, Чехии и Польши о возвращении украинцев железнодорожным транспортом.

Украина решила закрыть пункты пропуска через государственную границу для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения на 2 недели для предотвращения распространения коронавируса.

Кроме того, Кабинет Министров приостановил все междугородние пассажирские перевозки по Украине и ограничил городские перевозки до 10 человек в один транспорт с 12:00 18 марта.

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