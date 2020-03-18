Сегодня часть украинцев вернут из Австрии в Киев

Министерство инфраструктуры заявляет, что в среду в 13:30 часть украинцев, пребывающих на данный момент в Австрии, прилетят в Киев самолетом авиакомпании Austrian Airlines в то время, как МИД создал хабы, откуда будут эвакировать украинцев.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в своем Telegram-канале, передают Українськi Новини.

"Украинцы сегодня смогут вылететь из Вены - Austrian Airlines выполнит свои обязательства перед пассажирами и доставит их в Киев в 13:30", - написал он.

При этом Криклий уточнил, что министерство работает над тем, чтобы в ближайшее время забрать тех, кто не попадет на этот рейс.

По его словам, Министерство инфраструктуры вместе с Государственной авиационной службой круглосуточно работают с авиакомпаниями и туроператорами, чтобы вернуть граждан Украины домой.

Как сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров ведет переговоры с правительствами Германии, Чехии и Польши о возвращении украинцев железнодорожным транспортом.

Украина решила закрыть пункты пропуска через государственную границу для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения на 2 недели для предотвращения распространения коронавируса.

Кроме того, Кабинет Министров приостановил все междугородние пассажирские перевозки по Украине и ограничил городские перевозки до 10 человек в один транспорт с 12:00 18 марта.