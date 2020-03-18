Вкусный и легкий рецепт ленивых вареников с творогом

Ленивые вареники с творогом часто называют выходом для настоящих лентяев и этот рецепт для многих людей знаком еще из детства. Такие вареники часто подавали в детском саду - сладкие, вкусные нежные, а их ингредиенты настолько просты, что легко запомнить и можно даже не записывать. Українські Новини публикуют рецепт тех самых вареников, вкус которых Вы вспомните и спустя многие годы. Они невероятно нежные и вкусные, поэтому нравятся и взрослым и детям. А рецепт этих вареников прост до невозможности, поэтому приготовить их невероятно легко. Ингридиенты: 400 грамм творога 1 стакан пшеничной муки 1 куриное яйцо 2 столовые ложки сахара Соль на кончике ножа Берем большую миску, в которую нужно поместить необходимое количество творога. Творог измельчаем ложкой, чтобы не было комочков. В творог добавляем сахар, и небольшое количество соли, перемешиваем и все однородно растираем. Теперь вбиваем в эту смесь куриное яйцо и перемешиваем ещё раз. Должна получиться однородная творожная масса. Теперь в творожную массу добавляем просеянную пшеничную муку и замешиваем тесто, из которого будем делать наши самые вкусные вареники. Если правильно выполнить рецепт, то тесто должно получиться упругим и не прилипающим к рукам. Готовое тесто мы делим на несколько частей, а каждую часть скатываем в колбаску. Рецепт далее выполняем следующим образом: нарезаем наши колбаски на маленькие кружочки, в каждом из которых делаем небольшую ямку. Наши вареники можно варить, а можно заморозить. Варить их нужно в слегка подсоленной воде, чтоб они не были сильно солёные. Готовыми вареники считаются с момента всплытия, после чего их нужно вынимать. Перед подачей их можно красиво украсить соусом, фруктами и ягодами. А совсем такими же, как в детском садике, вареники будут, если сверху слегка посыпать их сахарко - и тогда радости у детей и взрослых не будет предела. Ранее Українські Новини рассказывали о том, как приготовить вкусное овощное рагу, пасту Амосова из сухофруктов и орехов и витаминные овощные ролы.