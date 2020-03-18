Вкусный и легкий рецепт ленивых вареников с творогом

Ленивые вареники с творогом часто называют выходом для настоящих лентяев и этот рецепт для многих людей знаком еще из детства. Такие вареники часто подавали в детском саду - сладкие, вкусные нежные, а их ингредиенты настолько просты, что легко запомнить и можно даже не записывать. Українські Новини публикуют рецепт тех самых вареников, вкус которых Вы вспомните и спустя многие годы.

Они невероятно нежные и вкусные, поэтому нравятся и взрослым и детям. А рецепт этих вареников прост до невозможности, поэтому приготовить их невероятно легко.

Ингридиенты:

400 грамм творога

1 стакан пшеничной муки

1 куриное яйцо

2 столовые ложки сахара

Соль на кончике ножа

Берем большую миску, в которую нужно поместить необходимое количество творога. Творог измельчаем ложкой, чтобы не было комочков.

В творог добавляем сахар, и небольшое количество соли, перемешиваем и все однородно растираем.

Теперь вбиваем в эту смесь куриное яйцо и перемешиваем ещё раз. Должна получиться однородная творожная масса.

Теперь в творожную массу добавляем просеянную пшеничную муку и замешиваем тесто, из которого будем делать наши самые вкусные вареники. Если правильно выполнить рецепт, то тесто должно получиться упругим и не прилипающим к рукам.

Готовое тесто мы делим на несколько частей, а каждую часть скатываем в колбаску.

Рецепт далее выполняем следующим образом: нарезаем наши колбаски на маленькие кружочки, в каждом из которых делаем небольшую ямку.

Наши вареники можно варить, а можно заморозить. Варить их нужно в слегка подсоленной воде, чтоб они не были сильно солёные. Готовыми вареники считаются с момента всплытия, после чего их нужно вынимать.

Перед подачей их можно красиво украсить соусом, фруктами и ягодами.

А совсем такими же, как в детском садике, вареники будут, если сверху слегка посыпать их сахарко - и тогда радости у детей и взрослых не будет предела.

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